Эксперт рассказал, как подготовить выступление для разных поколений

На Земле одновременно живут люди как будто из разных эпох — именно так могут ощущать себя представители современных поколений: от бумеров до зумеров. В мире, где одни предпочитают бумажные письма, а другие — мгновенные сообщения, важным навыком становится умение переключаться между разными стилями общения. Так что оратору приходится считывать культурный контекст и иметь в виду особенности восприятия каждого поколения. Как наладить диалог с такими непохожими друг на друга людьми? «Секрет» узнал у шоумена Кирилла Лопаткина.

© unsplash

В чём отличие представителей разных поколений и как с ними не стоит общаться

Поколение бумеров

Когда родились: в 1946–1963 годах. Кто они: традиционные медиапотребители.

Люди, родившиеся в эпоху беби-бума после окончания Второй мировой войны, выросли во времена, когда телевизор был окном в мир, а радио — главным источником новостей.

"Ностальгия по «тем добрым старым временам» часто определяет их предпочтения: бумажные книги вместо электронных, телефонные звонки вместо текстовых сообщений."

Как выступать перед ними: бумеры ценят глубокие, осмысленные разговоры и ожидают того же от выступающего. Их доверия заслужит тщательно структурированный диалог, где каждый факт подкреплён примерами и опытом. Слишком современные методы могут их оттолкнуть.

Поколение X

Когда родились: в 1964–1983 годах. Кто они: скептики со смартфонами.

Поколение X — дети экономических потрясений и культурных перемен, так что они умеют дорожить стабильностью. Первыми оценили интернет, но их жизнь не так пронизана технологиями, как у следующего поколения — миллениалов.

"При этом их нельзя назвать технофобами. Х приняли электронную почту и социальные сети, но предпочитают коммуникации с личным участием или хотя бы видеозвонки."

Как выступать перед ними: покажите, что ваше сообщение имеет практическую ценность и поможет им улучшить их жизнь или работу. Они ценят глубину и подробности, поэтому слишком простое и поверхностное изложение покажется им недостаточным.

Несмотря на то что они не так технологичны, как миллениалы, игнорирование их навыков и опыта представители поколения Х могут воспринять как неуважение.

Поколение миллениалов

Когда родились: в 1983–2000 годах. Кто они: мастера многозадачности.

Миллениалы — поколение, которое не помнит себя без интернета, но успело познакомиться с миром до взрыва социальных сетей. Они ценят скорость и эффективность, любят мультимедийный контент и предпочитают коммуникации через мессенджеры и приложения. Искатели инноваций и впечатлений.

Как выступать перед ними: ждут диалога и взаимодействия, так что для привлечения их внимания стоит использовать интерактивные элементы, например опросы или визуализации, и не забывать о краткости.

Не стоит игнорировать значимость для них социальных медиа. Добавьте мемы в ваше выступление, чтобы поддержать интерес миллениалов.

Поколение зумеров

Когда родились: в 2001–2020 годах. Кто они: пионеры видео.

Зумеры родились с мобильным телефоном в руке и привыкли к постоянному потоку информации. Это поколение предпочитает видео всем остальным форматам: YouTube, TikTok и Instagam (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация) — их любимые площадки.

"Они ценят оригинальность, креативность и аутентичность."

Как выступать перед ними: вовлечь зумеров можно, предложив динамичный и визуально насыщенный контент, который они смогут обсудить и опубликовать в социальных сетях. А вот длинные монологи без визуальных и динамичных элементов «выключат» их из коммуникации.

Лайфхаки удержания аудитории

Язык, тон и уровень детализации должны соответствовать ожиданиям аудитории.

Бумеры оценят скорее формальный подход и обстоятельное обсуждение (похожее скорее на приём у врача).

Поколение X предпочитает прямой и ясный стиль изложения с фокусом на практическую пользу.

Миллениалы предпочитают более дружеский и открытый тон.

Зумеры оценят современный, динамичный стиль с меняющимися формами контента и прямую речь.

Используйте разные техники для удержания внимания, например:

Для бумеров организуйте тематическую дискуссию с историческими или культурными отсылками;

Предложите поколению Х проблему для обсуждения;

Включите в выступление опросы или вопросы для миллениалов;

Используйте интерактивные задания или видео для зумеров.

Методы обратной связи тоже должны быть разными:

Бумеры предпочтут прямые вопросы и открытые дискуссии, где можно поделиться своим мнением;

Поколение X оценит письменные опросы или электронные анкеты, которые можно заполнить на компьютере, смартфоне или планшете;

Миллениалы откликнутся на интерактивные опросы в телефоне;

Зумеры предпочтут QR-коды для доступа к опросам и обратной связи, что позволит им отвечать почти мгновенно.

Помните: секрет успешного выступления перед аудиторией с представителями разных поколений заключается не в поиске магической формулы, которая удовлетворила бы каждого. Это скорее искусство понимания и уважения различий между людьми, рождёнными в разные годы.