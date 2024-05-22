Специалисты рассказали о влиянии питомцев на эмоциональное здоровье

Питомцы хорошо влияют на эмоциональное здоровье человека, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Минздрав. Уточняется, что домашние животные дарят своим хозяевам любовь и поддержку.

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"Радость при появлении хозяина, желание постоянного присутствия рядом с ним — все это похоже на любовь родителей", — объяснили эксперты.

Специалисты отметили, что домашние животные повышают активность человека и помогают сформировать режим. Человек, у которого есть питомец эффективнее формирует расписание своего дня и более экологично распоряжается своим временем.

Также питомцы могут помочь в моменты сильного стресса и переживаний, добавили эксперты. Например, они могут повысить выделение гормона удовольствия, уменьшить тревогу и поднять настроение.

Ранее биолог Марина Татаренко рассказала, что хуже всего в одной квартире с кошкой уживаются собаки охотничьих пород. Она отметила, что лучше всего заводить щенка при взрослой кошке.

До этого стало известно, что несмотря на то что кошки не такие эмоциональные, как собаки, они проявляют любовь к хозяевам своими методами. Так, например, о расположенности питомца можно сказать, если он демонстрирует свои слабые места, а также «массажирует» своего кормильца.