Психолог поделился, почему пары вновь сходятся после развода

«Вечерняя Москва» обсудила с клиническим психологом Дарьей Яушевой, ведущей Telegram-канал «Психолог пишет», способы сохранить отношения и почему некоторые пары возвращаются друг к другу после расставания.

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Эксперт отмечает, что, если пара уже подала заявление на развод, стоит сделать паузу и переосмыслить причины распада союза. Это помогает убедиться в правильности решения, так как часто разговоры о разводе происходят на пике эмоций. В таких случаях важно избегать импульсивных поступков, о которых можно пожалеть.

Психолог подчеркивает, что развод всегда является стрессом для обеих сторон. Участие специалиста может сделать этот процесс менее болезненным и даже изменить принятое решение. Развод, по статистике, сопоставим с утратой близкого человека и воспринимается как скорбь по потерянному прошлому, будущему и настоящему. В такой ситуации специалист помогает разобраться в причинах распада семьи, которые могут включать недосказанность и обиды, чувство глухоты одного из партнеров, измены, дефицит внимания, сочувствия или поддержки, а также сложные конфликтные ситуации, подобные предательству.

Участие медиатора (психолога, психотерапевта, сексолога) помогает разобраться в причинах, изменить восприятие партнера и найти выход из ситуации. Важно понимать проблему глазами партнера, а стороннее мнение может способствовать этому.

В некоторых случаях развод может стать поводом для переоценки действительности и отношений с партнером, что может привести к восстановлению отношений. Иногда человеку полезно побыть на расстоянии, чтобы вспомнить лучшие черты партнера и осознать его значимость. Это рефлексия по поводу ошибок позволяет не допустить их в будущем и возобновить отношения.

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