Раскрыт главный секрет мужской дружбы: он касается женщин

Кажется, мужчины не любят дружить с конкурентами. Во всяком случае когда речь идет о соперничестве из-за девушек.

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Исследование на тему дружеских отношений опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships. Ученые привлекли к эксперименту студентов колледжа – всем участникам предстояло распределить 20 фотографий противоположного пола от менее привлекательных до более привлекательных. Затем по аналогии с быстрыми свиданиями состоялся 3-часовой сеанс «быстрой дружбы».

После непродолжительного общения студентов попросили оценить потенциал дружбы с каждым новым знакомым. После обработки полученных данных выяснилось, что мужчины с большей вероятностью были готовы дружить с теми парнями, что не разделяли их вкусовых предпочтений в отношении женщин.

Интересно, что женщины также участвовали в эксперименте, но подобной закономерности в отношении женской дружбы обнаружено не было. Так что если у вас с подругой одинаковый вкус не только в сфере моды – это норма!