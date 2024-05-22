Секс в отпуске: почему полезно для улучшения отношений и что взять с собой

Вам поднадоел секс в супружеской спальне с тысячу лет знакомым и любимым мужем? Отправляйтесь в отпуск — нет, не затем, чтобы пуститься во все тяжкие со знойным мулатом на кромке прибоя. А для того, чтобы заново открыть страсть и нежность с вашим партнером.

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Преимущества романтического секс-отпуска

«Смысл секс-отпуска заключается в том, чтобы предаться множеству сексуальных развлечений с вашим партнером. Воспользуйтесь шансом снова почувствовать себя подростками во время этой сексуальной эскапады. Экспериментируйте с позами, костюмами, игрушками, частями тела, местами и всем остальным, что только может прийти вам в голову. Вам понравится этот освежающий поворот в вашей обычной сексуальной жизни», — предлагает сексолог Ольга Василенко.

О чем стоит помнить, когда вы будете планировать ваш секретный побег в лето и к вам самим?

Избегайте оживленных мест

Не стоит покидать шумную Москву, чтобы провести свой сексуальный отпуск в Санкт-Петербурге.

«Пляжный или горный отдых — идеальное решение для пары, ведь в них вы оба сможете сосредоточиться друг на друге и не отвлекаться на утомительный шопинг и обязательное посещение достопримечательностей, которые сопутствуют отпуску в большом городе», — объясняет Ольга.

Убедитесь, что там не будет детей

«Держитесь подальше от огромного количества сетевых отелей и вместо них выбирайте уютные бутик-отели с множеством укромных местечек. По всему миру разбросано множество прекрасных курортов, в которых огромные площади отеля предназначены для гостей без детей», — говорит Ольга.

Даже если вам придется заплатить немного больше, все равно выбирайте такой вариант. Вы же не хотите, чтобы ваш сексуальный отдых на пляже испортили младенцы с круглосуточными танцами под песни из «Свинки Пеппи». И уж точно не для этого вы оставили собственных отпрысков с бабушками и нянюшками, чтобы слушать детские визги и писки (нет-нет, мы очень любим детей. Но от них тоже нужно иногда отдыхать).

Сообщите курорту заранее

Для придания романтики позвоните на курорт, как только забронируете номер, и сообщите, что у вас второй медовый месяц. Или напишите им письмо электронкой.

«Большинство первоклассных заведений романтизируют поездку, включая лепестки роз в ванне, бутылку приветственного шампанского и другие милые детали, которые обязательно подтолкнут ваш сексуальный отпуск в правильном направлении», — рассказывает Ольга.

Теперь, когда вы выбрали идеальное место, самое время приступить к самому интересному.

Не спешите

Отпуск — это гораздо больше, чем просто секс. Вы можете провести день на экскурсиях или часами гулять по городу, просто болтая обо всем на свете. Кстати, когда вы делали это в последний раз?

«Реалистично оцените свое самочувствие и не спешите заниматься сексом в отпуске, если вы устали от дневных приключений. Если вы устали и сразу же приступили к сексу, это может снизить качество ощущений», — предостерегает Ольга.

Избегайте солнечных ожогов

Ничто так не портит секс на пляже под огромными звездами, как красная сгоревшая кожа, покрытая болезненными волдырями. Не говоря уже о том, что ваша новая *или хорошо забытая) и прекрасная акробатика в постели может быть прервана, если вы или ваш партнер не можете даже прикоснуться друг к другу! Мораль: используйте тонны солнцезащитного крема.

Выключите электронику

Ничто так не портит настроение, как беспокойство о рабочих сообщениях или смс от родителей. Поэтому выключите свой телефон, ноутбук, рабочий телефон или любую другую электронику, которая у вас есть. А еще лучше — уберите их в другую комнату. Не позволяйте своим устройствам прерывать время, проведенное с партнером.

Возьмите с собой игрушки

Если вы оставляете свои обязанности, проблемы и головную боль дома, это не значит, что вы должны оставить там и свои игрушки! К тому же, если вы знаете, что вы или ваш партнер используете вибраторы для достижения кульминации, зачем оставлять этакое сокровище сокровище дома?

«Только убедитесь, что вы берете с собой игрушки, которые могут пройти контроль в аэропорту! Особенно это касается мусульманских стран», — предупреждает Ольга.

Заново познакомьтесь со своим телом

«Наша напряженная жизнь часто заставляет нас ставить свое физическое и эмоциональное здоровье на последнее место в списке приоритетов. Но когда стресс остается позади, отпуск — лучший способ вновь обрести гармонию с душой и телом. Мастурбация имеет так много преимуществ для здоровья, которые вы могли упустить, пока ваши мысли были заняты детьми, бытом и работой», — объясняет Ольга.

Так что прежде чем перейти к сексу в отпуске с партнером, уделите немного внимания и себе. Заново познакомьтесь со своим телом, своими любимыми эрогенными зонами и узнайте, где и как вам нравится, чтобы к вам прикасались.

Не забудьте о смазке

Лубрикант может храниться в тумбочке у вас дома, но не в отеле! Поэтому не забудьте заранее позаботиться о смазке — просто потому, что в месте вашего прибытия ее может быть сложно купить, например.