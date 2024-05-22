Невролог объяснил причины возникновения сонного паралича

Сонный паралич может возникнуть при неврозах, переутомлении или приеме психотропных препаратов и алкоголя, заявил в беседе с РИАМО врач-невролог высшей категории Евгений Наумов. Он отметил, что такое состояние чаще всего возникает во время фазы «быстрого» сна, когда приходят самые яркие сновидения.

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"Сонный паралич может учащаться при неврозах, приемах психотропных препаратов, после приема алкоголя, при переутомлении, смене часовых поясов, недостатке сна, при неврологических заболеваниях. Есть семейные наследственные формы, когда сонный паралич возникает часто, но такие случаи крайне редки", — сказал Наумов.

По словам врача, состояние обездвиженности и галлюцинации вызывают очень сильный страх, которые многие связывают с появлением НЛО или паранормальными явлениями. При этом единичные случаи сонного паралича встречаются даже у здоровых людей, но при повторении таких эпизодов стоит обратиться к неврологу и сомнологу, так как они проведут диагностику и назначат необходимое лечение. Наумов добавил, что главной профилактикой сонного паралича является восьмичасовой отдых, исключение напитков с содержанием кофеина, отказ от алкоголя и курения, а также физическая активность и сбалансированный рацион питания.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее назвала гнев симптомом хронической усталости. Из-за такого состояния также могут появиться головные боли и проблемы со сном. От этого синдрома чаще всего страдают хирурги, бизнесмены и журналисты.