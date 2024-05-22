Психолог объяснила, чем опасны маленькие квартиры

Жизнь в маленькой квартире может стать серьезной проверкой на прочность, которую далеко не каждый сможет выдержать. О том, почему парам и особенно семьям с детьми так тяжело уживаться друг с другом в тесном пространстве, рассказала aif.ru психолог Евгения Александрова.

«Свой уголок обязательно должен быть не только у взрослых, но и у детей! Каждый из нас нуждается в периодах, когда необходимо побыть наедине с собой, чтобы перезарядиться и обработать свои мысли и эмоции. В условиях тесного проживания эта возможность может быть сильно ограничена, что вызывает чувство подавленности, раздражения и повышенной тревожности», – объяснила специалист.

По ее словам, жизнь в небольшой квартире может сильно ограничивать свободу подростков, блокируя их способности к самовыражению и реализации собственных интересов. Взрослые также часто испытывают трудности с поиском места для работы или отдыха.

Часто проблема кроется даже не в недостатке квадратных метров, а в их неправильной организации. Каждому члену семьи важно четко определить свое персональное пространство в квартире, пусть и небольшое.

«Если на данный момент у вас не такая планировка, чтобы у каждого было место для уединения, и количество квадратов небольшое, то я бы рекомендовала задуматься об изменении жилищных условий. Жизнь на маленькой площади без возможности «разойтись по разным комнатам» заметно влияет на психику каждого члена семьи. А постоянные конфликты, в свою очередь, создают атмосферу эмоционального напряжения, что напрочь искажает смысл и значение слова «семья», – заявила Александрова.

Психолог рекомендует проводить свой досуг вне дома: поодиночке либо вместе с семьей. Однако важно не забывать об уважение к личным границам друг друга.