Тревога и одиночество: как перестать заходить на страницы бывших

Создание фальшивого аккаунта без указания идентифицирующих данных позволяет вам анонимно шпионить за бывшим партнером в социальных сетях, не боясь всплыть в числе зрителей истории или по ошибке лайкнуть подозрительно старую фотографию в неурочный час. Иногда даже нет необходимости создавать фальшивый аккаунт: во многих случаях партнеры не удаляют друг друга из социальных сетей после расставания. Так что поддаться соблазну и посмотреть, чем занимается бывший, становится еще проще. Вот только после сталкинга в отношении бывшего в социальных сетях, как правило, лучше нам не становится. Так почему же мы продолжаем это делать? Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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Любопытство и одиночество

У такого поведения может быть несколько причин. Самая очевидная из них — любопытство. Когда в нашей жизни больше нет определенного человека, мы ищем некую замену в виртуальном пространстве. Нам интересно знать, что, где и с кем делает этот человек. Получая эту информацию, мы поддерживаем с ним псевдосвязь. Это особенно верно для отношений, в которых существовала определенная степень эмоциональной зависимости.

Стоит также упомянуть страх одиночества как одну из причин, которая приводит многих людей к профилям их бывших в социальных сетях. Разлука может вызвать пустоту, а сетевой сталкинг — это попытка удержать другого человека в своей жизни. Ваши привычки меняются. Этот человек занимал огромное место в вашей жизни: разговоры с ним, проведенное вместе время. Разум стремится к тому, что знакомо: к сохранению старых привычек.

Скука

С другой стороны, иногда к такому поведению приводит просто скука. Вы лежите на диване или в постели и начинаете думать о человеке, с которым только что расстались или разошлись. Вы идете посмотреть, что он делает, как поживает. Скука — плохая компания в такие моменты.

Когда разрыв отношений произошел в недавнем прошлом, такое поведение более распространено, но иногда это происходит, когда бывшие партнеры уже давно расстались. Как же определить, что такое поведение стало патологическим? Это зависит в основном от частоты, с которой вы проверяете соцсети бывших, а также от эмоций, испытываемых вами после этого. В конце концов каждый человек прекрасно знает, как отличить что-то конкретное и мимолетное от того, что становится навязчивой идеей.

Порочный круг

Чтобы провести четкое различие, следует обратить внимание на то, что вы чувствуете после этого. Если сердце неспокойно, если вы чувствуете грусть, злость или зависть, то лучше этого не делать. Правда, стоит признать, что это своего рода порочный круг, потому что, не заходя в социальные сети бывшего, нередко мы возвращаемся к чувству тревоги, которое заполняет пустоту. Когда нам кажется, что мы заполняем эту пустоту, даже если от этого не ощущаем облегчения, то остановиться гораздо сложнее.

Если поведение начинает мешать вашей личной, общественной, семейной или рабочей жизни — это уже тревожный сигнал. Идеальный вариант — остановиться задолго до достижения этой точки. Вы должны поступать так же, как и в реальной жизни. Точно так же, как вы стараетесь не сталкиваться с этим человеком, не общаться с его друзьями или семьей, следует поступить и на виртуальном уровне: удалить его из социальных сетей или даже заблокировать, если вы не можете удержаться от того, чтобы зайти посмотреть.

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