Женщина завела роман с мужчиной на 25 лет старше и скрыла от него правду о себе

32-летняя женщина рассказала на Reddit, что завела роман с годящимся ей в отцы мужчиной и скрыла от него одну важную часть своей жизни. В комментариях пользователи сайта порекомендовали ей как можно скорее рассказать мужчине правду о себе.

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Женщина отметила, что ее партнеру 57 лет. Он красив, добр и обладает хорошим чувством юмора, кроме того, он страстный любовник. Однако за время отношений она так и не рассказала ему, что у нее есть дети: 13-летний сын и 10-летняя дочь.

«Я их обожаю безмерно, но почему-то не говорю о них», — написала она, попросив совета в такой ситуации.

Подписчики форума сошлись во мнении, что тайну стоит раскрыть как можно скорее.

«Это то, что нужно было сказать еще на первом свидании. Вы же не избавитесь от детей, если ему не понравится факт их наличия», «Вам нужно срочно побеседовать: тогда в случае недовольства вы оба найдете новых людей и не будете тратить время друг друга», «Мой бойфренд говорит, что мужчина, который сам не поинтересовался вашим семейным положением, может быть, не так уж заботится о вас и хочет только секса», — пишут ей.

Ранее психотерапевт Колин Нолан дала совет женщине, которая втайне от мужа начала переписываться с незнакомцем. В ответ Нолан назвала поведение женщины изменой, так как она ведет интимные диалоги за спиной мужа.