Сексолог раскрыла факты о либидо

Хорошее либидо как у мужчин, так и у женщин зависит от многих факторов. Мы поговорили с сексологом Ириной Ним, которая рассказала несколько фактов о сексуальном желании, о которых вы могли даже не догадываться.

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Либидо легко сублимируется

Либидо — все, что нас поднимает и заряжает энергией, если верить Фрейду. Наш эксперт уверена, опираясь на мнение все того же автора психоанализа, если сексуальная активность невозможна по каким-то причинам, наш организм перенаправляет сексуальную энергию в другое русло, не давая ей «закисать». Этот процесс называется сублимацией. Если не давать выхода сексуальной энергии и в других сферах, либидо может подтолкнуть человека на путь разрушения, причем сам человек может не осознавать, в чем причина его деструктивного поведения.

Либидо помогает зарабатывать

Ирина: «Секс и деньги живут в одной плоскости. Чем выше либидо, тем сильнее стремление брать от мира больше, в том числе финансово».

Небольшой лайфхак для женщин, чтобы понять, насколько мужчина сексуально активен — просто понаблюдайте, насколько человек амбициозен и как много он успел достичь в своей жизни. Чем больше мужчина заработал и присвоил, тем сильнее его сексуальное желание.

Активная сексуальная жизнь подстегивает либидо

Кажется, что только высокое либидо может обеспечить бесперебойную сексуальную жизнь, однако, как говорит сексолог, чем больше в нашей жизни секса, тем больше стимулируется желание. Когда секс невозможен на протяжении долго времени, организм постепенно притупляет и желание.