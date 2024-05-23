Женщины назвали недооцененные мужские черты

Женщины назвали мужские черты, которые, по их мнению, недооценены самими мужчинами. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Некоторые заявили, что им нравится мужская седина, и призвали мужчин не закрашивать ее.

"Думаю, большинство мужчин становятся привлекательнее, когда седеют", - PennyPaparazzi, пользовательница Reddit.

Многие женщины признались, что мягкие мужские животы нравятся им больше, чем рельефные кубики пресса.

"Мягкий живот круче. Без обид, парни с кубиками, уверена, многие из вас упорно работали над ними и они получились на славу. Но мягкий живот, мне кажется, настолько интимней. Хочется прилечь рядом, сжимать и целовать его", - idontlikebaconsorry, пользовательница Reddit.

Также множество женщин в комментариях посоветовали мужчинам не стесняться проявления эмоций.

"Эмоции у мужчин — это чертовски сексуально, их проявление делает мужчину только привлекательней. Женщины, которые не могут встречаться с эмоциональными мужчинами, просто не умеют ни о ком заботиться. Прежде всего, я хочу, чтобы мой мужчина был счастлив, а это значит, что он должен быть психически здоров. Не будьте с собой слишком строги, берите пример с женщин: забота о себе важна, обоснована и привлекательна", - hai_lei, пользовательница Reddit.

Ранее медицинские работники рассказали о самых грустных последних словах, которые им приходилось слышать от пациентов. Одна медсестра вспомнила, как провожала в последний путь одинокого пожилого мужчину и женщину, которая не смогла проститься со своим сыном.