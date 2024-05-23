Как понять, что у вас стокгольмский синдром, и вовремя уйти от абьюзера? Инструкция
Весной 2024 года жители России и стран СНГ с напряжением наблюдали за ходом судебного процесса об убийстве Салтанат Нукеновой экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым (его в итоге приговорили к 24 годам тюрьмы). Дело стало невероятно громким — а ведь подобных случаев домашнего насилия с трагичным исходом не счесть. Виной тому может быть не только деспотичность мужчин, но и бытовой стокгольмский синдром — гарант привязанности жертвы к тирану. Кандидат психологических наук Мария Брюс рассказала «Секрету», как понять, что вы в зоне риска, и справиться с коварным синдромом.
Что такое стокгольмский синдром
Стокгольмский синдром — это ментальная и эмоциональная реакция, при которой жертва начинает защищать агрессора и даже испытывать к нему теплые чувства, рассказала Брюс. При этом агрессор тоже может испытывать к своим жертвам теплые чувства.
Обычно о стокгольмском синдроме говорят в контексте каких-то трагедий, отношения преступников и их жертв. Но он может проявиться и на бытовом уровне, став частью абьюзивных отношений.
«Парадоксальность в том, что в них жертва постоянно подвергается побоям, унижениям, газлайтингу, но все равно стремится вернуться к насильнику», — отметила Брюс.
Для появления стокгольмского синдрома в отношениях достаточно нескольких условий:
- Близкие отношения, в которых у партнёров неравные силы и возможности;
- Психологическая травма при угрозе жизни;
- Сложности с тем, чтобы разорвать отношения.
Как понять, что вы в зоне риска? Красные флаги
Брюс выделила тревожные сигналы которые подскажут, что пора бежать от потенциального абьюзера, чтобы не оказаться в ловушке «бытового» стокгольмского синдрома.
- Нарушение личных границ — партнёр постоянно на вас давит, пытается контролировать во всём, даже в мелочах;
- Унижение и обесценивание — человек культивирует в вас мысль о том, что без него вы никто и только с ним ваша жизнь станет лучше. Ставятся под вопрос ваши внешние данные;
- Газлайтинг — человек убеждает вас, что моменты грубости и жестокости вам померещились или вы были не в себе и не так поняли его исключительно «добрые» намерения;
- Сужение вашего круга общения — человек резко ограничивает или вообще исключает ваши контакты с ближайшими родственниками и друзьями;
- Искусственно созданные конфликты — человек может раздуть скандал из самых незначительных поводов (в том числе ревности к любому встреченному). Обычно за этим следует драка или другое применение силы, которое насильник оправдывает состоянием аффекта;
- Вменяемое чувство вины и стыда — человек часто говорит о вашей вине в разных ситуациях;
- Ложная авторитетность — человек принимает за вас решения: что надеть, куда пойти и так далее;
- Самое главное — театрализованное примирение. Слёзы, извинения, подарки, клятвы о том, что все это никогда не повторится. Дальше наступает счастливый период, напоминающий второй медовый месяц или начало романтических отношений. Но длится он только до следующего скандала.
Как противостоять стокгольмскому синдрому и восстановиться после него
К сожалению, сложно противостоять синдрому на фоне насилия со стороны более сильного человека. Но зато можно распознать признаки абьюза, перечисленные выше, и признаться себе в проблеме — это будет уже половиной успеха.
Если невозможно уйти из отношений самостоятельно, нужно заручиться поддержкой близких и знакомых, чтобы они могли забрать вас и поддержать, отметила психолог.
Вот какие рекомендации она дала по восстановлению от бытового стокгольмского синдрома:
- Попробовать медитации или другие техники (например, дыхательные) и при необходимости обратиться к специалистам, фондам и активистам, которые работают с жертвами насилия. Негативный опыт может оставить след на всей жизни человека — возникают проблемы с доверием, накрывают болезненные воспоминания и порой даже панические атаки;
- Рубить на корню попытки сочувствовать тирану. Часто женщины оправдывают жестоких мужчин, думая, что те тоже пострадали от детских травм или плохих отношений в прошлом. Но все это не оправдание для того, чтобы морально и физически подавлять кого-либо;
- Развивать и укреплять стабильную самооценку и любовь к себе. Нужно понять, что в мире есть много людей, готовых подарить вам здоровую, крепкую любовь. А тот человек, чьё признание больше всего необходимо, — это вы сами.