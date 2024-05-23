Что делать, если мужчина не хочет секса

Различия в либидо — самая распространенная проблема, с которой пары обращаются за помощью к семейному психотерапевту, считает сексолог Айзия Маккимми. Как наладить сексуальную жизнь, когда партнер потерял интерес к сексу, эксперт объяснила в авторской колонке для NY Post.

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«Для того, чтобы вы оба были счастливы, важны не только цифры. Речь идет не о том, чтобы идти на компромисс в отношении количества секса, а о том, чтобы работать сообща, чтобы вы оба чувствовали себя понятыми, любимыми и желанными друг для друга», — подчеркнула специалист.

Для начала Маккимми советует определить причину и постараться ее устранить: это могут быть как стресс или проблемы в отношениях, так и проблемы со здоровьем или побочные эффекты медикаментов. Кроме того, не забывайте о близости вне секса — общайтесь, развлекайтесь, уделяйте друг другу внимание.

«В длительных отношениях сексуальная близость не всегда возникает сама по себе. Самые счастливые пары в спальне уделяют сексу первостепенное внимание и предпринимают практические шаги для поддержания этой части своих отношений», — объяснила специалист.

Возможно, вам нужно осознанно запланировать «сеанс» секса в подходящее время, когда партнер не валится с ног от усталости.