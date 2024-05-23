«Я скучаю по бывшему»: почему это происходит и как забыть его навсегда

Ваш бывший был важной частью вашей жизни… или просто был чертовски хорош в постели. В любом случае, вы можете задаться вопросом: «Почему я скучаю по своему бывшему?». Но на это есть несколько вполне обоснованных научно причин. Спойлер: с вами все в порядке, вы живая и настоящая. Страдать — это нормально.

© WomanHit.ru

Почему мы скучаем по бывшим

Во-первых, он был милым. Он всегда приносил вам кофе по утрам и пиво по вечерам, знал ваши сокровенные мысли, заставлял вас смеяться, устраивал бои подушками, у него был потрясающий музыкальный вкус, а еще он обладал обезоруживающей способностью делать все смешным и легким — даже стояние в пробке или карантин по коронавирусу.

Он чинил вещи в доме, в его рубашках было нечеловечески удобно спать, он готовил, у него был X-box, он платил за еду, и у него была та клевая машина. На самом деле, это нормально — скучать по таким вот вещам. Даже если человеком ваш бывший оказался, мягко сказать, не очень.

Психология человека после разрыва

Дело не только в ностальгии или одиночестве — за этим стоит целая психологическая игра. Существует даже целая теория привязанности, которую разработал Джон Боулби, она помогает нам понять, почему ваши реакции после разрыва могут быть такими сильными.

А еще есть такая сложная вещь, как память и идеализация. Ваш мозг словно выборочно запоминает все хорошие времена и забывает о моментах, которые заставили вас страдать или стыдиться — партнера или самой себя.

«И давайте не будем забывать об этих коварных нейрохимических факторах. Когда вы влюблены, в вашем мозгу бурлят дофамин и окситоцин, создавая теплые и искрящиеся чувства. После разрыва ваш мозг напоминает место проведения вечеринки, когда гости уже ушли — количество химических веществ, отвечающих за счастье, снижается, и вы остаетесь в тоске по эмоциональному кайфу. Эта ломка может заставить вас тосковать по своему бывшему, думая, что он был единственным источником такого счастья», — объясняет психолог Мария Леббен.

Ваши общие друзья

Бывший ушел, но те, с кем вы тусовались вместе, никуда не делись. Общение с общими друзьями может пробудить воспоминания и чувство ностальгии, заставляя вас скучать по тому, что было раньше.

«Вы скучаете не только по человеку, но и по общественной жизни и совместному опыту, который вы с ним пережили», — подтверждает Мария.

Что же делать, чтобы исцелить себя от тоски по прошлому, перестать страдать по бывшему?

Избавьтесь от негатива

Достаточно ли вы хороши? Любил ли он вас вообще? А если он был плохим человеком, врал и изменял, то, значит, я — просто наивная дура, что позволила себе влюбиться в такое ничтожество?

«Вам нужно прекратить это! Это обычные вопросы, которые вы задаете себе в такие моменты, но чувства, сопровождающие их, могут нанести серьезный ущерб вашему самочувствию. Вы не можете контролировать все ситуации, и что бы ни случилось, это случится. Просто примите ситуацию, как она есть. Снимите розовые очки, но и венец с колючками надевать тоже не стоит. Он был, каким он был. И вы тоже, даже если вы совершили ошибки. Все это было и прошло. Смотрите на течение времени как на реку», — предлагает Мария.

Осознайте свои чувства

«Вам нужно понять, почему вы их испытываете. Это потому, что вы действительно все еще с ума сойти, как любите своего бывшего? Или просто потому, что ваше эго уязвлено — что за дела, меня, такую умницу и красавицу, бросили?», — задает вопрос Мария.

Честный ответ поможет выбрать дальнейшую стратегию поведения. Кстати, в страхе «потерять лицо» тоже нет ничего страшного. Любому из нас неприятно и горько оказаться брошенным лузером. Это — тоже нормально!

Пишите письма

Но не отправляйте их! Еще раз: не отправляйте их! Ладно, отправьте одно, если прямо так уж хочется. Если он ответит, отправьте еще одно. Однако не превращайтесь в преследователя, ежедневно отправляющего бывшему письма с каплями слез и засушенными лепестками роз на благоухающем вашими духами листе в сердечках. Это относится и к электронным письмам.

«Это скорее инструмент для того, чтобы вы могли выразить свои чувства здоровым способом. Записывайте каждую эмоцию, каждую мысль, чтобы не держать все в себе», — объясняет Мария.

Займите себя чем-нибудь

Если в вашей голове играет по кругу заевшая пластинка «Я скучаю по своему бывшему», вам нужно занять себя. Что происходит, когда у вас есть время? Вы думаете. О чем? О нем. Да, именно так. Не самое полезное занятие на весь день.

Заниматься собой — это не значит по сто раз заглядывать в его соцсеть и проверять, кого и когда он там лайкнул.

«Сосредоточьтесь на себе. Сходите в спортзал, запишитесь в клуб макраме или на чайную церемонию, сходите куда-нибудь с друзьями. Вы не сможете не думать о нем, но, занимаясь своими делами, вы уменьшите возможность прогуляться по дорожке воспоминаний», — рассказывает Мария.

Подумайте о себе

Хватит страдать. Если вы скучаете по своему бывшему, в любом случае вам нужно утвердить себя на первом месте. Почему? Потому что если вы не будете номером один, вам будет трудно поддерживать любые отношения, вы всегда будете оказываться ведомой. Может, хватит этой инфантильности? Пора взрослеть и брать себя и ответственность за свою жизнь в свои руки.

«Приложите сознательные усилия, чтобы сжиться с мыслью о том, что скучать по нему — это нормально, и вы это обязательно переживете. Но отныне главное — это вы, а не тот, кого вы оставили навсегда», — подчеркивает Мария.

Поживите какое-то время для себя и самостоятельно, попробуйте получать от этого искреннее удовольствие.

Немного пофлиртуйте

Возможно, вам совсем не хочется этого делать. Когда вы постоянно думаете: «Я скучаю по своему бывшему», меньше всего вам хочется вообще разговаривать с кем-то еще, не говоря уже о том, чтобы строить глазки и кокетничать.

Однако небольшой безобидный флирт никому не повредит, и он может поднять вашу самооценку после того, как она была подорвана.