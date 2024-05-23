Тревожные «звоночки» во время секса, что мужчина вам не подходит

Кажется, если партнер даже вне постели вызывает яркие эмоции, секс обещает быть не менее взрывным. Психологи же уверены, что обратить внимание стоит совсем на другие вещи. Мы поговорили с психологом Натали Вей, которая рассказала нам, какие «звоночки» во время близости должны вас насторожить.

© WomanHit.ru

Игнорирование ваших желаний

Один из первых тревожных сигналов — это когда ваш партнер не учитывает ваши желания и предпочтения. Натали:

«Если он настаивает на том, что вам некомфортно или больно, это не просто безразличие, а серьезный сигнал тревоги. Ваш комфорт и удовольствие должны быть для него важны, и если это не так, возможно, вам стоит искать кого-то, кто хотя бы удосужится спросить, что вам нравится».

Эмоциональная дистанция

Секс — это не только физическое, но и эмоциональное соединение. Если во время близости вы чувствуете эмоциональную дистанцию, холодность или отчужденность, это может говорить о глубоких проблемах в отношениях. Эмоциональная близость важна для полноценного сексуального опыта, и ее отсутствие может указывать на несовместимость или проблемы в коммуникации, считает наш эксперт.

Грубость и неуважение

Грубость во время секса без вашего согласия — явный сигнал тревоги. Секс должен быть приятным и взаимным процессом. Если ваш партнер ведет себя агрессивно, унижает вас или игнорирует ваши границы, это недопустимо. Такое поведение указывает на его неуважение к вам и вашей личности.

Отсутствие общения и открытости

Хороший секс требует общения и открытости. Натали:

«Если ваш партнер избегает разговоров о ваших сексуальных предпочтениях, избегает обсуждения проблем или не готов слышать ваше мнение, это может стать проблемой».

Открытость и готовность к диалогу — ключевые элементы здоровых сексуальных отношений.

Эгоизм в постели

Эгоизм в постели — еще один тревожный звоночек. Если ваш партнер заботится только о своем удовольствии, не обращая внимания на ваше, это свидетельствует о том, что ему до вас нет никакого дела. Если вам кажется, что вы просто дополнительный аксессуар к его удовольствию, может, стоит задуматься, не лучше ли вам найти того, кто поймет, что секс — это командная игра.

Чувство вины и манипуляции

Если после секса вы чувствуете вину или ваш партнер пытается манипулировать вами через интимные отношения, это серьезный сигнал. Никто не должен заставлять вас чувствовать себя плохо или использовать секс как инструмент контроля. Важно быть с тем, кто ценит и уважает вас как личность.

Интуиция и внутреннее чувство

Никогда не игнорируйте свою интуицию. Если во время или после секса вы чувствуете, что что-то не так, доверяйте своему внутреннему чувству. Часто наш организм и подсознание подают сигналы, которые нельзя игнорировать. Натали: