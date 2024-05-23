Как подготовиться к свиданию, чтобы не пришлось сгорать от стыда
Недавний опрос 2000 пользователей популярного приложения для знакомств показал, что 68% женщин считают свидания основным источником стресса. Респонденты также сообщали о приступах паники (63%), тошноте (18%) и потере сознания (36%), пишет NY Post. Мужчинам также приходится морально нелегко.
Но при том что стресс перед свиданиями испытывали 71% опрошенных парней, только 25% из них хотя бы раз отказывались от предстоящего свидания из-за своих переживаний. Среди девушек отказы от встреч «из-за нервов» встречались чаще — ситуация хорошо знакома 65% опрошенных.
Пускай статистика по активным пользователям дейтинг-приложения не может быть применима ко всем, сложно поспорить с выводом, что свидания — это тот еще стресс. Он-то и может кардинально испортить вечер. Поэтому важно уделить особое внимание своему моральному состоянию и настрою.
«Беспокойство может быть связано с социальными ожиданиями — вам постоянно говорят, что вы должны найти партнера, прежде чем "потеряете" свою внешность», — объяснили исследователи. Страхи могут быть связаны и с соображениями безопасности, поскольку «женщины гораздо чаще подвергаются домогательствам или жестокому обращению».