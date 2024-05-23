Психолог развеяла миф о пользе шопинга

Психолог и преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Алена Гаврилова рассказала, когда шопинг можно считать хорошим способом поднять настроение, а когда он может превратиться в зависимость. Миф о его пользе специалистка развеяла в комментарии «Ленте.ру».

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По словам психолога, если шоппинг становится единственным способом получить радость и расслабиться, то человек рискует стать зависимым от покупок.

«Если говорить о стрессе, то покупка может ухудшать настроение, если не удовлетворяет потребности, например, когда человек покупает не сильно понравившуюся вещь. Негативные эмоции может вызывать шопинг и при нехватке времени или денег», — добавила она.

Вещи должны выполнять определенную функцию, отметила специалистка. Например, если у человека нет теплой куртки зимой, то тогда куртка действительно нужна. Однако некоторые функции не всегда очевидны.

Но за покупкой вещи может также стоять потребность быть стильно и современно одетым. Эти потребности могут быть также важными для человека. Поэтому необходимо осознавать и давать себе отчет, для чего сейчас я это делаю, какую потребность я удовлетворяю, - Алена Гаврилова, психолог.

Психолог также предупредила, что шопинг не должен превращаться в единственный способ получения радости от жизни. Иначе походы по магазинам рискуют перерасти в зависимость, разрушающую не только психику, но и жизнь.

Ранее психолог Анастасия Пономаренко рассказала, как не совершать ненужные покупки во время распродаж. Она призвала отдыхать, вместо того чтобы ходить по магазинам.