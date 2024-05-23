Психолог развеяла миф о пользе «абсолютной памяти»

Если у человека отсутствует функция «забывания», есть риск «сойти с ума».

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Чтобы фиксировать новую информацию, старую необходимо удалять. Об этом Елена Соловьёва сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Человек должен зафиксировать, сохранить, воспроизвести и потом обязательно забыть, если информация не является актуальной для него в реальной жизни. Наша память не работает по принципу: чем больше мы запомним, тем мы умнее. Наша память должна хранить информацию ровно столько, сколько она нам нужна, а потом забыть. Если функция забывания нарушается, то через несколько дней вы начнёте сходить с ума, потому что память не будет очищаться. Она должна очищаться, она должна забывать. Для того, чтобы воспринимать и фиксировать новую информацию. Стремиться к абсолютной памяти и, более того, заставлять ваших детей бесконечно тренировать абсолютную память, запоминать цифры, незначимые события, стихи, поговорки, которые никому не нужны, по большому счёту, — занятие бессмысленное».

Ранее ВОЗ спрогнозировал увеличение числа страдающих деменцией. К 2050 году на Земле будут жить 139 млн таких больных. Это связано с продолжительностью жизни, говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения. По её данным, в прошлом году в мире насчитывалось более 55 млн человек, страдающих от приобретённого слабоумия. При этом ВОЗ считает, что к 2050 году численность людей в возрасте 65 лет и старше удвоится и достигнет 2 млрд 100 млн.

В организации подчеркнули, что деменция — седьмая по значимости причина смерти и одна из основных причин инвалидности среди пожилых людей.