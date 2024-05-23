Эксперт дал совет, как совмещать сессию с работой

Чтобы успешно совмещать работу и учебу в вузе, студент на время сессии может попробовать взять отпуск, посоветовал член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. В беседе с NEWS.ru HR-эксперт отметил, что предоставление отпуска может быть организовано разными способами в зависимости от политики компании или соглашения между сотрудником и работодателем.

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В большинстве случаев предоставление отпуска для сессии зависит от политики компании или договора между работником и работодателем. Из-за сессии в другом городе сотрудник может воспользоваться оплачиваемым или неоплачиваемым отпуском, но это определяется внутренними нормами организации, — пояснил эксперт.

По словам Мурадяна, существуют варианты отгулов в дни проведения экзамена или полноценного отпуска на весь период сессии, который позволит посвятить больше времени учебе. Данное решение принимается индивидуально с учетом интереса обеих сторон, уточнил эксперт. Он добавил, что отрабатывать эти дни не нужно, они оплачиваются согласно трудовому законодательству и правилам компании.

Важно самостоятельно изучить трудовой договор, содержащий условия предоставления отпуска, и обсудить данный вопрос с работодателем для принятия решения, соответствующего конкретной ситуации, — заключил Мурадян.

Эксперт ранее рассказал, что сотрудник может в любой момент уйти в отпуск, если тот будет неоплачиваемым. Мурадян отметил, что для этого потребуется согласовать планируемые даты отдыха с руководителем. По словам специалиста, периоды отпусков сотрудники обычно распределяют в начале года.