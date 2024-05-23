Пять верных признаков нездоровой влюбленности

За эйфорией взаимной влюбленности важно уметь разглядеть не только свой шанс на счастье, но и предпосылки грандиозных проблем. Следующие 5 пунктов помогут понять, что ваши отношения развиваются по порочному сценарию.

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Пренебрежение обязанностями вне отношений

В любых отношениях важно адаптироваться друг под друга, но ваш новый партнер — не единственный человек в мире, а на вас лежат обязательства перед другими людьми: будь то мама, лучшая подруга или коллеги по работе. Если вы обнаружили, что готовы сжечь все мосты только чтобы освободить больше времени для обожания своего мужчины, то знайте — ситуация эта нездоровая. В тяжелых случаях люди игнорируют реальность — например, могут не отвечать на звонки и прогуливать работу, а в относительно безобидных — забывают о своих хобби. Партнер становится черной дырой, отнимающей все время и внимание.

Судьбоносные решения вскоре после знакомства

Вы встретили его — и жизнь изменилась, понимаем. Однако постарайтесь ничего не решать сгоряча и дайте себе время на раздумья, даже если ответ кажется очевидным. Эксперты по отношениям советуют пользоваться простым правилом: «никаких подписей в первый год». Речь не только о ЗАГСЕ, а о любых судьбоносных документах. Заявление на увольнение, совместная аренда и тем более кредиты подождут. Несколько месяцев, к сожалению, слишком малый срок для проверки отношений на прочность. Дайте себе хотя бы год, прежде чем кардинально менять свою жизнь ради другого человека.

Вы подстраиваетесь

Речь в этом пункте пойдет не про изменение планов на выходные, все гораздо серьезнее. Отношения сложно назвать здоровыми, если вы маскируете часть своих истинных предпочтений и особенностей более «соответствующими» вашему партнеру. Например, убеждаете себя, что вам нравится его музыкальный вкус, или внезапно становитесь «тихоней», при том что никогда ей не были. Хотя взаимное влияние — естественный процесс, жертвовать собственной индивидуальностью не стоит даже ради самого вдохновляющего романа. Вы же не собираетесь притворяться всю жизнь?

Круг общения сужается до одного человека

Время, проведенное наедине друг с другом, — неотъемлемая часть романтических отношений. Тем не менее общее со второй половинкой не может заменить собой социум, даже если он кажется вам центром вселенной. Если вы постепенно отстраняетесь от своих близких, взгляните на ситуацию со стороны. Действительно ли это ваше решение или процесс умело спродюсирован вашим партнером? Газлайтеры и абьюзеры любят создавать ситуации, когда жертве буквально не к кому обратиться. Постарайтесь не оказаться в такой ситуации.

Игнорирование тревожных сигналов

Еще один признак того, что ваша влюбленность приняла нездоровый оборот, — тотальное обожествление партнера. Вы настолько идеализируете мужчину, что не замечаете явной несовместимости и способны оправдать любые недостатки. Когда проблемы назревают и их нельзя просто не замечать, в ход идут оптимистичные лозунги о «всепрощающей любви» и деструктивные формулы семейного счастья вроде «бьет — значит любит». В первое время слепота к красным флагам приучит вас отключать критическое мышление, но в долгосрочной перспективе последствия могут быть непредсказуемыми.

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