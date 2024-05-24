Психолог заявил, что бороться со стрессом помогают классическая музыка и рок

Если человек испытывает стресс, то на ранних этапах решить эту проблему может помочь прослушивание классической музыки, которая способствует выработке серотонина и дофамина. Еще одним видом "лечебной" музыки можно назвать рок, который удевятеряет запрос на поиск смысла, рассказал НСН практикующий психолог Михаил Хорс.

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Музыка не только помогает справиться со стрессом, если он не стал слишком глубоким, но и является профилактикой его появления, считает специалист. Она оказывает на человека такое же сильное влияние, как спорт, общение и прогулки, подчеркнул он.

"Если человек уже хронически в стрессе и, возможно, даже переходит на депрессивную стадию, музыка может лишь на время отвлечь человека от стресса", – отметил психолог, подчеркнув, что в таком случае может уже понабиться помощь специалиста.

Россияне в последнее время чаще стали слушать рок – по мнению Хорса, этот вид музыки тоже может помогать в психологическим плане.

"Сейчас есть запрос на музыку со смыслом, поэтому рок здесь тоже выходит на первый план, там более замысловатые тексты", – объяснил он.

Напомним, ученые до этого установили, что при прослушивании музыки для снятия стресса жанр не имеет значения. В исследованиях отмечалось, что музыка в сочетании с терапией может дать хорошие результаты, а какой именно жанр – до сих пор неясно.