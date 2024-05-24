Сексопатолог назвал лучшие секс-позы для пожилых людей

Пожилые люди, вопреки распространенному убеждению об отсутствии у них личной жизни, часто занимаются сексом, рассказала сексопатолог Алия Мур. Но так как их тела уже не такие гибкие, как в молодости, им следует практиковать определенные секс-позиции, сказала эксперт в комментарии для Women`s Health.

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Лучшей позицией для пожилых любовников Мур назвала позу «ложки». По словам эксперта, позиция в положении лежа требует минимум движений и обеспечивает полное соприкосновение тел. К тому же она минимизирует вероятность появления боли в суставах. Все что требуется от партнеров, это лечь на бок, мужчина должен быть сзади женщины.

В позе «лотос» также можно наслаждаться интимным общением с партнером без лишней нагрузки на тело, продолжила сексопатолог. Позу лотоса принять просто: мужчина садится на кровать, а женщины располагается сверху лицом к нему. Ноги партнеров должны обхватывать тела друг друга.

Поза «стоя по-собачьи» также поможет пожилым партнерам насладиться сексом без рисков для здоровья, добавила Мур. Женщина должна лечь телом на кровать, при этом ноги должны оставаться на полу. Мужчина располагается стоя сзади, положа руки на берда партнерши.

Ранее сексотерапевт Лексс Браун-Джеймс и сексопатолог Кейси Таннер назвали оптимальное количество секса для счастливых отношений. По их словам, в счастливых союзах партнеры не считают количество половых актов, а оба с нетерпением ждут секса, получают от него удовольствие и не боятся говорить, что им нравится и не нравится в постели.