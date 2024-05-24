Секс в воде: что нужно знать об интиме в море, реке или озере

«В ушате, в корыте, в лохани, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане — всегда и везде» можно заниматься сексом. Потому что — а почему нет, в самом деле? В водном сексе есть что-то такое, что по своей сути раскрепощает, делает чувства ярче, а ощущения острее. Однако есть и риски, о которых следует знать. В частности, вы можете поскользнуться, подхватить инфекцию или, возможно, нарушить несколько законов (чего вам точно не хотелось бы делать). Делимся секретами: что можно и чего делать точно не стоит.

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Если вы находитесь в душе

Секс в душе может быть и веселым, и интересным: струи красиво стекают по обнаженным телам, так что вы оба выглядите словно герои романтического кинофильма.

«Душ дает вам прекрасную возможность опробовать стоячие позы, до которых все как-то не доходили руки на кровати или диване. Кроме того, секс в душе также отлично подходит для соло-игры. Узнайте, что вам нравится — и покажите партнеру. Ему тоже понравится с очень хорошей вероятностью», — рассказывает сексолог Ольга Василенко.

Но: есть совершенно ненулевой риск поскользнуться. Используйте противоскользящий коврик для душа — и обойдитесь без сложной эротической акробатики.

Если вы в ванне

В отличие от секса в душе, в ванне можно относительно удобно расположиться или лечь, будучи частично или полностью погруженным в воду.

«Но при этом погружение в теплую воду открывает двери для потенциальных инфекций. А добавление в воду пузырьков, солей для ванн или прочих эротических масел может повысить риск развития инфекции мочевыводящих путей», — предупреждает Ольга.

Помните: вода сама по себе не передаст дрожжевую инфекцию от одного человека к другому, но участие в подводных сексуальных играх может это сделать с легкостью. Другими словами, вам следует воздержаться от секса в воде, пока вы или ваш партнер не избавитесь от инфекции.

Если вы в джакузи

Большинство ванн все же довольно компактны, а вот гидромассажная ванна может стать отличной альтернативой. Кроме того, во многих джакузи есть выступы и сиденья, которые позволяют менять позы.

«Вопреки слухам, секс в джакузи не предотвращает беременность: у вас такие же шансы забеременеть в горячей воде, как и на суше. Поэтому обязательно убедитесь, что вы и ваш партнер используете подходящие методы контрацепции», — настаивает Ольга.

И нет, презерватив в данном случае будет не слишком подходящим методом: от горячей воды и хлорки он запросто может порваться. Так что подумайте еще раз и, возможно, оставьте джакузи просто для прелюдии, а основную программу откатайте на суше.

Если вы в бассейне

Здесь так много места, как по вертикали, так и по горизонтали, что вы практически не ограничены в выборе движений (со скидкой на необходимость удерживать плавучесть, конечно).

«Вода в бассейне обычно обработана химикатами, а это никак не полезно для микрофлоры половых органов, в ней очень легко подцепить кучу инфекций. Также важно убедиться, что вы не нарушаете никаких правил. Держитесь подальше от общественных бассейнов», — предостерегает Ольга.

Если вы не чемпион мира по синхронному плаванию и глубокая часть бассейна вас немного пугает, перейдите на мелководье и воспользуйтесь лестницей.

Если вы находитесь в океане, реке или озере

Секс в океане, реке или озере может быть совершенно захватывающим: тут вам и адреналин от пребывания на свежем воздухе, и удовлетворение от потери себя в моменте и восторг от единения с природой.

«Но эта прекрасная вода может стать рассадником микробов, которые вы не хотели бы видеть на или в своих интимных местах — например паразитов. И постарайтесь выбрать место вдали от свидетелей, во многих странах (особенно мусульманских!) публичный секс запрещен законами», — напоминает сексолог.

В противном случае заплывите в место, где достаточно мелко, чтобы вы и ваш партнер могли стоять, но достаточно далеко, чтобы никто не мог увидеть, что вы делаете под водой.

Общие советы и рекомендации

Половой акт — не единственный вариант. Попробуйте с партнером разные виды стимуляции — ручной, например.

Смазка на силиконовой основе — ключевой момент. Лубриканты на водной основе смываются под водой, а вода сама по себе — вообще никакой не лубрикант, а совсем наоборот.

Если вы плаваете так себе (да даже если и хорошо), не стоит заплывать далеко на надувных матрасах и прочих плавсредствах. Если вы наткнетесь на разрывное течение, вас может унести далеко в открытое море, так что выбираться обратно окажется той еще забавой, совсем не смешной. А еще матрас может начать сдуваться совершенно неожиданно, и это тоже добавит острых ощущений — но совсем не тех, на которые вы рассчитываете.