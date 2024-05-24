Психотерапевт дал советы студентам, как пережить сессию

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина предложила неуверенным в себе студентам перед экзаменом репетировать свой ответ перед зеркалом или портретом лектора. Она назвала и другие способы пережить сессию и сохранить здоровую психику «Ленте.ру».

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По словам Крашкиной, уверенности в себе придают не только знания, достаточная самооценка, но и даже внешний вид. Психотерапевт обратила внимание, что зачастую стать увереннее в себе за короткое время непосредственно перед выступлением или экзаменом невозможно, однако существуют экспресс-способы снизить уровень нервозности.

Для снятия нервного напряжения во время сессии собеседница «Ленты.ру» посоветовала студентам репетировать экзаменационные ответы перед зеркалом или перед портретом преподавателя.

«Поставьте фото экзаменатора и, глядя в одну точку между бровями, ответьте на экзаменационные вопросы. Эта техника поможет воспринимать лицо не так остро, что снизит нервозность», — Ирина Крашкина, врач-психотерапевт.

Подобный способ можно применять и во время выступления перед большой аудиторией, продолжила психотерапевт. Так, по ее мнению, следует выбрать приятное лицо и, вновь сосредоточившись на одной точке, рассказывать все этому конкретному человеку.

«Существует и озорной вариант решения проблемы. Неуверенный в себе человек может представить экзаменаторов не в привычном виде, а, например, в костюме папуасов. Это помогает снять внутреннее напряжение», — подытожила кандидат медицинских наук.

Ранее Ирина Крашкина предупредила о связи использования интернета с риском деменции. По ее словам, пожилые люди, пользующиеся интернетом, сохраняют активность мозга и снижают риск столкнуться со слабоумием.