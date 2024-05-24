Сексолог раскрыл женщинам, перед чем мужчинам трудно устоять в сексе

Как и женщины, мужчины не всегда готовы обсуждать свои предпочтения в постели. Мы поговорили с сексологом Ириной Ним, которая раскрыла небольшой секрет — перед чем мужчинам трудно устоять в сексе.

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Похвала

«Сильному полу важно слышать, что он самый лучший любовник», — поясняет Ирина.

Чем больше он будет получать положительной реакции от своей партнерши в постели, тем больше ему будет хотеться снова и снова проводить время с конкретной женщиной, которая его ценит.

Визуальная стимуляция

Как говорит наш эксперт, мужчине важно получить визуальную стимуляцию.

«Он возбуждается на обнаженное женское тело, насколько женщина подходит под его образ, который его стимулирует», — говорит Ирина.

Ни один мужчина не останется равнодушным к женственным формам, особенное внимание сильный пол обращает на узкую талию и мягкие формы груди и бедер, поэтому есть смысл подчеркнуть эти области корсетами и бельем — не прогадаете.

Женщина получает удовольствие от секса с ним

«Мужчина присваивает удовольствие женщины, как свою заслугу, поэтому не скромничайте и проявляйтесь наедине с ним — он будет без ума», — комментирует сексолог.

Партнеру важно понимать, что женщина не исполняет долг, а действительно наслаждается процессом.

Подчинение

Любому мужчине нравится, если женщина ему подчиняется, особенно в постели. Ирина:

«Его возбуждает покорность, это тешит его эго».

Мужчина всегда будет тянуться к женщине, которая дает ему понять, что он ее гуру в постели.