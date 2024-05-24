Откуда взялся миф, что женской дружбы не существует

Если у вас волей судьбы совсем нет подруг, психологи советуют не ставить на себе клеймо одиночки, которая не создана для дружеского общения. Единомышленников вы можете найти в соцсетях, а навыки коммуникации отточить на каких-нибудь курсах — где заодно вы с кем-нибудь да познакомитесь.

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Кроме того, важно не стать жертвой стереотипов — дружба, к сожалению или счастью, не ограничивается приятной болтовней и шопингом.

«Современные средства массовой информации, призванные прославлять женскую дружбу, склонны описывать подружек как людей, сблизившихся за коктейлями и обменивающихся ночными признаниями, но большинство реальных людей не ведут себя так аккуратно и приятно. Дружба может быть беспорядочной, но это отношения, которые нужно ценить», — объяснила эксперт по межличностным отношениям Эми Дикинсон в экспертной колонке на NY Post.

Раскрыт главный секрет мужской дружбы: он касается женщин