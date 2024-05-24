Как строить здоровые отношения с окружающими и управлять конфликтами

Человек — социальное существо: большую часть жизни он проводит среди других людей. Для того чтобы ощущать себя счастливым, ему важно быть в хороших отношениях с окружающими. Это касается семьи, ближайших друзей, знакомых, коллег, партнеров по бизнесу. Совсем закрыться от мира не получится — он для того и создан, чтобы мы взаимодействовали друг с другом.

© Eva.ru

О том, чему стоит научиться, чтобы избежать негатива при общении, рассказывает Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

Зачем нужно изучать собственную личность?

Каждая душа проходит свой жизненный путь, приобретает опыт, реализует определенные задачи. Все это должно приносить радость, поэтому надо стремиться к внутреннему комфорту, знать себя и свои базовые ценности. Только так можно гармонично встроиться в общество и наладить нужные контакты. Глубокое переосмысление собственной личности делает человека более лояльным к тем, кто рядом.

Изучив свои травмы и эмоции, вы лучше поймете, что в душе у окружающих, но не станете с ними единым целым. В любых отношениях важно уметь вести диалог, находить интересные темы, стараться узнать друг друга. Дополнительная информация поможет поддерживать здоровую связь, избегать обид и конфликтов. Вы не можете подстроить весь мир под себя, но способны собрать рядом тех, у кого похожие ценности, убеждения и принципы. Тогда общение будет взаимовыгодным, приятным и полезным.

Не стоит окружать себя людьми, с которыми у вас непримиримые противоречия и разное ценностное поле. Постоянное соперничество и споры вызывают негативные ощущения, агрессию, внутренний дискомфорт, даже если это никак не проявляется внешне.

Почему конфликты неизбежны?

Безусловно, в мире людей всегда будут ссоры и недопонимание, потому что каждый из нас имеет свои индивидуальные черты. В какой-то точке два человека могут столкнуться и вступить в противостояние, даже если раньше они очень хорошо понимали друг друга.

Конфликты в социуме неизбежны, они возникают из-за разницы во взглядах и особенностей восприятия мира. Для того чтобы быть счастливым в отношениях, важно научиться принимать этот факт, понимать природу противоречий. Тогда появляется возможность управлять конфликтом во избежание нежелательных последствий. В этот полезный навык человек должен вкладываться.

Важность развития эмоционального интеллекта

Необходимо наращивать свой эмоциональный интеллект, учиться вести диалог, анализировать причины конфликтов. Эти знания помогут вам контролировать любую неоднозначную ситуацию, выстраивать взаимодействие в конструктивном русле, которое одинаково устроит обе стороны. Эмоциональный интеллект — основополагающий навык для экологичного общения с людьми и окружающим миром. Именно сфера чувств позволяет подробно изучить себя, гармонично встроиться в общество и наладить эффективную коммуникацию. Эмоциональный интеллект является важным инструментом для установления тесных контактов с самим собой и управления отношениями с родными, знакомыми и коллегами.

Страх и агрессия: почему они вредны для здорового общения?

Важно не бояться острых моментов и жить свободно, потому что именно страх мешает многим быть собой. Люди стараются любой ценой избежать конфликтов, улыбаются, когда внутри все кипит от злости. И это всегда является большой ложкой дегтя даже в самых прекрасных отношениях. Уход от конфликта можно назвать предательством самого себя, своей позиции, личных ощущений. Стоит отметить, что в его основе лежит обычная слабость, которая приносит человеку вред.

Есть люди, которые, наоборот, проявляются в очень агрессивной форме при малейших разногласиях. Безусловно, это тоже не способствует здоровой коммуникации. В подобных случаях всегда имеется пострадавшая сторона, то есть речь идет о разрушении, а не о созидании.

Чтобы научиться выстраивать здоровые социальные связи, в которых вам комфортно, прежде всего, подумайте о себе и своих потребностях. Умение быть верным собственному представлению о мире, личным границам и интересам позволит вам создать вокруг себя благоприятное пространство. Это и является залогом счастливых и доброжелательных отношений.