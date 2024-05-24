Пять языков любви: как определить свой и улучшить отношения с партнером

Теория о пяти языках любви стала настолько популярной, что многие даже не знают первоисточника — бестселлера авторства Гэри Чепмена «Пять языков любви: как выразить любовь вашему спутнику».

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Мало того что книга востребована до сих пор, пользуются успехом среди женщин и специальные тесты. Впрочем, они вам, скорее всего, не понадобятся: определить ваш язык любви проще простого.

В чем суть концепции пяти языков любви

Гэри Чепмен, изложивший концепцию пяти языков любви, — антрополог, доктор философии и глубоко религиозный человек, разрешивший сотни семейных конфликтов. Релиз его книги состоялся в 1992 году — тогда же она стала признанным бестселлером на многие годы вперед. И хотя за тридцать с лишним лет теорию не раз разоблачали, большинство психологов все же рекомендуют ознакомиться с ней тем, кто хочет улучшить отношения с другими людьми: причем не только с партнерами, но и друзьями, родственниками и даже детьми.

Ребенок, отмечает Чепмен, это «сосуд», и для гармоничного развития его нужно наполнить любовью. Если он пустой, то начинает требовать внимания. Родители же воспринимают такое поведение как каприз и отдаляются еще больше. С возрастом сосуд никуда не исчезает: взрослые по-прежнему стараются заполнить его любовью, но могут чувствовать себя несчастными, если получают ее не в той форме, в которой способны ее принять.

Следом Чепмен разделил понятия «любовь» и «влюбленность».

Если второе временно и уходит так же неожиданно, как и приходит, то первое — сознательный выбор человека, требующий внимания и дисциплины. Над любовью, уверен специалист, нужно постоянно работать — если вы стараетесь для партнера, то не только делаете счастливым его, но и радуетесь сами. Однако ваши старания могут оказаться напрасными: то, что кажется приятным вам, не обязательно придется по душе вашему мужчине.

Пять языков любви Гэри Чепмена

Способы выражать любовь специалист называет «языками» не просто так. С точки зрения лингвистики, антропологии и философии, люди, отмечал он, «говорящие» существа — это то, что отличает их от животных. У каждого человека, как и народа, есть свой язык. В концепции взаимоотношений их пять. Как правило, каждой личности наиболее «понятны» всего один-два.

Слова

Для того, кто говорит на этом языке, необходима постоянная похвала. Когда такими людьми восхищаются, комментируют и оценивают их поступки по достоинству, они готовы свернуть горы. Слова поощрения помогут партнеру почувствовать себя значимым, а это, в свою очередь, сближает. В конце концов, не забывайте прямым текстом признаваться в любви — таким людям важно слышать заветные слова время от времени. Будьте осторожны — если вашему партнеру не понятен этот язык, он может считать ваши признания пустыми словами, которые ничего не стоят.

Время

Качественное времяпрепровождение — ключ к счастливой жизни с человеком, который говорит на этом языке любви. С ним недостаточно лишь формально быть рядом, пролистывая ленты соцсетей, важное условие — отдавать все свое внимание. Например, совместно заниматься хобби, делами по дому, беседовать и так далее — часами поддерживать прямой контакт. Ошибочно партнеры в таком случае могут полагать, что от них требуется решать все проблемы любимой/любимого. На самом деле нужно показать, что вы все слышите, понимаете и сочувствуете, вы — рядом. Благодаря такой поддержке человек справится со всем сам.

Подарки

Язык подарков часто толкуют неверно, искажая истинный смысл. Из-за стереотипов, принятых в обществе, легко предположить, что это меркантильные личности, которые только и стараются продать себя подороже за роскошный презент, но это не так. Говорящему на этом языке стоимость даров, как правило, безразлична — гораздо важнее символизм, эмоциональная ценность вещи. В данном случае имеет значение, насколько подарок индивидуален: такие люди ценят усилия, которые стоят за подаренной мелочью: если вы потратили на поиски свое время и долго ломали голову, это не останется незамеченным. Но даже простые сюрпризы вроде шоколадки обязательно порадуют.

Помощь

Личности этого типа часто задумываются о том, что все делают сами: бездействие партнера обижает и ранит их. Поступки для этой группы людей всегда будут гораздо важнее, чем слова. Поддержка может быть разной: вопрос не только в том, чтобы разделить ответственность за бытовую рутину. Помощью зачастую может оказаться акт заботы и даже поступки из вежливости. Помочь донести тяжелую сумку, придержать дверь, нажать нужную кнопку в лифте, вовремя подсобить идеей или советом — все это желанные формы взаимодействия.

Прикосновения

Те, для кого «родной» этот язык любви, не выдержат отношений на расстоянии, потому что не представляют себе общения без прикосновений. Они при любой возможности берут партнера за руку, поглаживают его по плечу, прижимаются и любят целоваться. Тактильность для них определяет уровень доверия. Поэтому важно поддерживать физический контакт на протяжении всего дня. Они больше оценят совместный обед в перерыв, чем бесконечную переписку в мессенджерах, а в случае потрясений найдут больше утешения в крепких объятиях, чем в словах поддержки или подарках.

Как определить свой язык любви

Не нужны ни ручка, ни лист бумаги: пройти тест на язык любви проще простого. Спросите себя: о чем я чаще всего прошу и как я выражаю любовь? Если вы постоянно приходите к друзьям с гостинцем, любите оставлять шоколадки на столе коллеги и искренне радуетесь, когда получаете магнитики из путешествий, ваш язык любви — подарки. Обожаете объятия, считаете их лучшим способом утешить и не смущаетесь, если вас неожиданно похлопали по плечу или придерживают за локоть в разговоре? Прикосновения — это то, что вам нужно.

Пойти можно и от обратного — порассуждать о том, что больше всего ранит. Если это осуждение со стороны партнера, то одним из ваших основных языков любви могут быть слова поощрения, похвала. Затаили обиду на супруга, который вечно пропадает на работе? Вероятно, для вас важно больше времени проводить вместе. Конечно, всем нам порой хочется и добрых слов, и совместного времяпрепровождения, и прикосновений близкого, и помощи, и подарков, но вся суть системы в расстановке приоритетов, чтобы лучше понять себя и партнера.

Важно помнить, что отношения — это работа. А потому, если определить свой язык любви получилось не сразу, не сдавайтесь. Можно попросить помощи у партнера и убить сразу двух зайцев: применяйте друг к другу все пять подходов и отслеживайте свои реакции и чувства. Без чего вы спокойно можете жить, а что кажется особенно вдохновляющим и приятным? Рекомендуем сохранять интригу и установить временные рамки: например, договориться, что вы в случайном порядке осознанно используете языки любви в течение рабочей недели и делитесь впечатлениями на выходных, устроив друг другу по сюрпризу в подходящем стиле.