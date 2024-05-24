Как живут контрзависимые люди и почему они несчастны

Признаки этого состояния и инструкция для преодоления.

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«Большинству людей известен и понятен термин «созависимость». Существуют даже специальные программы из 12 шагов, которые помогают справиться с этой проблемой. Созависимым свойственны размытые или отсутствующие личные границы, страх одиночества и ощущение, что без других людей им не справиться. Но в современной психологии выделяют и другое состояние. Оно полностью противоположно созависимости. Про него говорят и знают значительно меньше. Это состояние называется «контрзависимость», – Татьяна Морозова, психолог, оркт-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

За трудоголизмом, списком бесконечных достижений успешного коллеги или бесчисленными кратковременными романами вашей подруги на самом деле могут скрываться одиночество, страх и потребность в других людях. Как живут и ведут себя контрзависимые? Давайте разбираться.

Что такое «контрзависимость»?

«Контрзависимость» в самом общем смысле – это страх близости, отказ от привязанности, когда у человека нет потребности в других людях. Такое поведение часто связывают с избегающим стилем привязанности. При нём люди не стремятся сильно сближаться с другими. Такая модель формируется в раннем детстве.

Со стороны контрзависимые люди часто выглядят успешными в отношениях. Они постоянно в окружении друзей и приятелей, общительны, открыты. Такие люди не боятся идти на контакт и заводить новые знакомства. Часто у них один яркий роман сменяется другим. Также они всеми силами демонстрируют свою независимость в отношениях.

Но у такого общения есть определённая особенность – контрзависимый избегает слишком сильно открываться и идти в близость. Для него невыносимо показывать свои уязвимости и слабости постороннему человеку. Даже если это его партнёр, возлюбленный или очень близкий друг.

Внешне контрзависимые люди очень часто выглядят уверенными (иногда даже слишком), успешными. Но внутри дела обстоят иначе. Они действительно бывают крайне самостоятельными и успешными в сфере бизнеса, работы и самореализации, а вот в длительных близких отношениях регулярно терпят крах.

История понятия «контрзависимость»

Понятие «контрзависимость» в психологической науке достаточно молодое и мало исследованное. Последние годы интерес к нему возрастает, и появляется большее количество книг на эту тему. Первые упоминания о состоянии «контрзависимости» датируются 80-90-ми годами XX века.

К примеру, психологи Фулер, Хилсенрот и Хэндлер в 1996 году изучали ранние воспоминания и их связь в формировании привязанностей во взрослом возрасте. Что они сделали? Исследователи противопоставили зрелые формы привязанности контрзависимости, которую они описали как «крайне конфликтное состояние, в котором предпринимаются сознательные и бессознательные усилия, чтобы избежать и опровергнуть потребность в близости из-за базового страха».

В современной литературе сразу несколько авторов посвятили свои труды изучению данной темы. Одной из самых известных и комплексных стала работа Берри и Дженей Уайнхолдов «Бегство от близости». В ней авторы подробно исследуют само понятие контрзависимости, особенности личности, а также предлагают свою собственную «программу» по освобождению от этого состояния.

Современная психология помогает разобраться в том, почему отдельным людям так непросто подпустить кого-то к своим чувствам и эмоциям.

На первый взгляд может показаться, что контрзависимость – это то же самое, что и нарциссизм. Ведь такие люди также держатся на расстоянии, не делятся своими эмоциями и переживаниями, но глубоко внутри испытывают страх близости.

Однако это не так. Контрзависимые могут быть отстранёнными в отношениях и бояться близости. Но они эмпатичны, испытывают сочувствие и умеют сопереживать. Понимание этой разницы важно практикующим психологам и психотерапевтам, чтобы бережно выстраивать контакт с контрзависимыми клиентами.

Признаки контрзависимости

Если ваша подруга полгода назад прожила болезненный развод и сейчас не ищет серьёзных отношений, то о контрзависимости говорить рано. Однако если за всю 30-летнюю жизнь её близкие отношения длились максимум полгода, то есть повод задуматься. Как строят общение контрзависимые?

1. Их отношения с людьми обычно поверхностны

Они прекрасно находят общий язык с другими. Часто им нетрудно знакомиться и заводить новые социальные связи. Но в какой-то момент контрзависимые словно наталкиваются на стену. Тогда отношения перестают развиваться. Это не значит, что общение заканчивается. Просто они не переходят в доверительные и близкие отношения. И такое случается регулярно.

2. Большое количество личного пространства

Иметь часть жизни, в которую человек почти никого не пускает – это нормально. Но у контрзависимых людей она очень большая и значимая. Им часто сложно посвящать в свои интересы и хобби даже самых близких.

3. Ощущение дискомфорта в близких отношениях

В долгосрочных и серьёзных отношениях контрзависимые часто описывают некомфортное чувство, как будто их «душат». В некоторых случаях это может ощущаться даже физически. Словно «нечем дышать». Однако это тревога, которая сопровождается страхом близости.

4. Сильный страх быть брошенным

Несмотря на весь дискомфорт близких отношений, контрзависимые люди очень хотят создать настоящую близость. Так же сильно они боятся её потерять. Настолько, что часто выбирают не строить доверительные и близкие отношения. Иногда они могут оттолкнуть партнёра и прекратить общение, едва почувствовав малейшую угрозу разрыва (не всегда реально существующую).

5. Склонны выбирать «неподходящих» партнёров

Контрзависимые очень боятся быть отвергнутыми. Они зачастую подсознательно выбирают себе советующих партнёров. Например, тех, кто слишком сильно включается в отношения или, наоборот, не готов строить серьёзные.

С людьми со здоровой формой привязанности контрзависимые часто испытывают сильную тревогу или желание сбежать. Именно поэтому с ними они обычно выстраивают только дружеские или приятельские отношения.

6. Высокий уровень стресса и частые эмоциональные выгорания

Со страхом одиночества контрзависимые люди справляются за счёт большой занятости и сильного акцента на самореализацию. Поэтому они редко бывают свободны, часто устают и склонны к периодическому эмоциональному выгоранию. Чрезмерное количество хобби и увлечений, работы не дают качественно отдыхать и восстанавливать ресурсы.

7. Часто легко переводят отношения в формат сексуальных

Для контрзависимых личностей сексуальные отношения без обязательств гораздо более понятны и безопасны, чем нежность и близость с одним партнёром. Они могут предложить просто секс. Нередко это делается в ситуации, когда человек испытывает какой-то интерес или симпатию к другому.

Черты личности контрзависимых партнёров

Каждый из нас индивидуален. Двух одинаковых людей с чертами контрзависимости также не будет. Тем не менее психологический портрет такой личности обычно включает следующие особенности:

часто критикуют других, но замечания в свой адрес воспринимают очень болезненно;

перфекционисты. Это именно те люди, которые делают что-то идеально или никак. Боятся ошибок. Очень трудно переживают их, если уж они случились;

очень силён внутренний критик. Это тот голос внутри них, который постоянно твердит, что они недостаточно стараются;

страдают гиперконтролем в разных сферах жизни;

не умеют обращаться за помощью и испытывают сильное чувство вины, если им приходится просить о чём-то;

для них уязвимость является синонимом слабости. Именно поэтому контрзасисимым людям трудно показывать свои непростые, негативные или сложные чувства и эмоции;

глубоко внутри страдают от одиночества и пустоты;

часто у них мало воспоминаний из детства или они возникают лишь про достаточно взрослый возраст.

Как выглядят контрзависимые люди в обычной жизни?

Вы можете заподозрить черты контрзависимости в своих близких, если узнаете их в одном из описаний ниже.

1. Ангелина трудолюбива и очень включена в рабочие процессы. Старается делать всё на высшем уровне и часто ждёт того же самого от своих коллег. В выполнении рабочих задач очень требовательна не только к себе, но и к окружающим. Несмотря на то что она прекрасно справляется с трудовыми функциями, не получает повышение, потому что у неё плохо получается налаживать общение в коллективе, а также с начальством.

2. Полина всегда идеально выглядит. Кажется, что она сошла со страниц модного журнала. Разговорчива и общительна, жизнерадостна. Но очень трудно сходится с людьми. Мало кто знает, что её пугает интимная близость в отношениях.

3. Роза постоянно в делах, заботах и движении. У неё красивый дом, дети и муж. Кажется, она успевает всё и даже больше: выполнять бытовые дела, водить детей по кружкам и секциям, заниматься волонтёрством, а также оставлять время на хобби и увлечения. Периодически Роза жалуется на хроническую усталость, плохой сон и головные боли.

Её супруг неоднократно разговаривал с ней о том, что они почти не проводят времени вдвоём. Он ощущает себя одиноким в их отношениях. Но ничего не изменилось. В какой-то момент муж завёл интрижку на стороне.

4. Андрей внешне уверенный, интересный, привлекательный мужчина. Ему всё хорошо удаётся в работе. Он общительный и открытый. Никто не догадывается, что внутри он испытывает огромную неуверенность в себе и собственных силах. Когда на работе ему пришлось выступать перед большой аудиторией с речью, он сначала очень долго готовился, а затем прямо перед выступлением прибегнул к курению лёгких наркотиков. Всё ради того, чтобы справиться с тревогой и страхом провала.

А ещё у него новый роман чуть ли не каждую неделю. Он говорит, что ему не везёт с женщинами. Все они поверхностные и неинтересные. На самом деле каждый раз, когда он начинает немного привязываться к человеку, наступает ещё более сильный страх, чем от публичных выступлений. В этот же момент Андрей находит в девушке массу недостатков и бросает её.

Что объединяет таких разных людей? Для каждого из них контрзависимость – составляющая жизни, которая негативно сказывается на её качестве.

Как контрзависимость влияет на человека и его отношения?

1. Сложности с выстраиванием эмоциональной близости в отношениях

Распространённым следствием контрзависимости является сложность в установлении эмоциональной связи. Причём эта трудность может проявляться не только в партнёрских, но и во всех других отношениях (дружеских, трудовых, приятельских).

Часто контрзависимые люди могут казаться отстранёнными, эмоционально холодными и неэмпатичными. Это вызывает недоверие со стороны окружающих. Следствием становится отчуждение в коллективах, ещё больше обостряющее обособленность контрзависимых. Их сосредоточенность на себе и убеждённость в том, что очень важно быть самодостаточными, только укрепляются.

Контрзависимым людям бывает трудно выражать любовь, говорить о своём отношении к близким. В силу этого партнёры, друзья и семья часто могут чувствовать себя эмоционально отстранёнными или неудовлетворёнными. В какой-то момент отчуждение может стать таким сильным, что поставит под угрозу само существование отношений.

2. Отсутствие доверия к партнёру

У контрзависимых бывают проблемы с доверием. Именно поэтому они часто совсем не открываются близким или делают это очень медленно. Для них крайне важны независимость и самодостаточность. А выразить собственную уязвимость или попросить о помощи зачастую кажется чем-то невозможным.

Тем не менее близкие отношения невозможны без доверия. Его отсутствие создаёт изоляцию. А это часто заставляет контрзависимых людей испытывать одиночество. Они словно оказываются в западне. Получается, без доверия невозможны отношения. А их они очень хотят построить. Но довериться слишком тревожно и страшно.

3. Эмоциональные выгорания, хронический стресс и депрессии

Перечисленные выше состояния чаще свойственны людям с контрзависимостью по нескольким причинам.

Во-первых, такие люди обычно очень ориентированы на карьеру, самореализацию и вкладывают в эти сферы много энергии, ресурса. Они очень продуктивны и успешны. Но обратная сторона этого – отсутствие навыка вовремя остановиться и отдохнуть.

Во-вторых, в силу перфекционизма они не могут делать что-то «спустя рукава», соответственно, выкладываются на полную мощь.

В-третьих, им несвойственно делиться своими переживаниями с близкими, а также просить о помощи. Они стараются справляться самостоятельно даже в том случае, когда личные ресурсы на исходе или их недостаточно.

В 2020 году Американская психологическая ассоциация провела исследование, посвящённое послеродовой депрессии. Было опрошены 159 человек от 19 до 59 лет.

Оказалось, что женщины с послеродовой депрессией имели более выраженную степень контрзависимости, чем те, у кого признаки расстройства отсутствовали.

Объясняется эта тенденция очень просто. Контрзависимым часто удаётся самостоятельно справляться с заботой о себе, доме, партнёре и быть успешными на работе до появления ребёнка. Однако после продолжить справляться с такими же задачами без поддержки становится невозможно.

Многочисленные клинические наблюдения показывают, что эти женщины, не имея возможности обратиться за помощью, могут внезапно и неожиданно впасть в депрессию. Как только они просят и принимают поддержку, многие из них выздоравливают удивительно быстро.

Существует мнение, что контрзависимость влияет не только на самого человека, но и на социум, страну и общество в целом. К примеру, доктор медицинских наук Лоуренс Блум в одной из своих работ высказывает мнение, что это состояние способствует также повышению распространённости наркотика опиума, разрыву в доходах и состоянии разных слоёв населения и даже наличию пробелов в сфере социальной защиты в США. В то же время конкретных и подтверждённых исследований на данный счёт пока не проводилось.

Как преодолеть контрзависимость?

1. Осознайте и примите, что вы всё же нуждаетесь в тёплых, близких отношениях. Да, вам трудно доверять другим. Но осознание проблемы – первый и важный шаг для её разрешения.

2. Познакомьтесь со своей контрзависимостью. Какая она? Как и когда себя проявляет? Какие привычки у вас сформировались под её влиянием? Как она в целом воздействует на вашу жизнь? В каких сферах она уже получила власть? А где ещё никак не влияет?

3. Научитесь справляться с тревогой. Здесь помогут навыки саморегуляции, инструменты расслабления и психологические техники. В моменты, когда ощущаете, что другие люди приближаются слишком сильно, у вас повышается тревога. Обычно вы просто убегаете от неё и отношений одновременно. Альтернативные способы справляться с тревогой могут очень помочь на этом этапе.

4. Примите тот факт, что такое поведение в прошлом помогало вам справляться с чем-то трудным. Правда в том, что ни одна наша психологическая особенность не возникла сама по себе. Также и ваша контрзависимость когда-то стала тем механизмом, который был необходим в текущих реалиях. Поэтому в какой-то момент жизни она очень помогала вам.

Уходя во взрослую жизнь, мы больше в такой защите не нуждаемся. Однако продолжаем действовать и выстраивать отношения по привычным правилам.

5. Учитесь просить о помощи. Одна из самых больших сложностей для вас – уметь вовремя обратиться за поддержкой. Тем не менее без этого никак не обойтись, если вы хотите справиться со своей контрзависимостью. Учитесь понемногу делиться с близкими своими трудностями и с благодарностью принимать от них помощь и поддержку.

6. Помните — что «поломано» в отношениях, то и лечится в них же. Вот почему нужно идти в близость и делиться своей уязвимостью, чтобы преодолеть контрзависимость. Без этого не обойтись. Возможно, стоит начать с безопасного пространства – психотерапии. А уже позже переносить этот новый опыт на отношения с партнёром и близкими людьми.

Зачастую без психотерапии в исцелении контрзависимости обойтись очень трудно. В контакте со специалистом, который для вас будет ощущаться как безопасный и комфортный, этот процесс определённо пройдёт быстрее и спокойнее.

Важность и актуальность темы контрзависимости

Мы живём в эпоху, когда черты, свойственные контрзависимым личностям, не просто считаются нормальными, но поддерживаются и даже культивируются. Мы часто слышим, как важно быть самодостаточным и независимым.

Но не стоит забывать, что стадия контрзависимости в развитии личности – не окончательная. В норме после неё следует другая. Это взаимозависимость – тот этап, на котором человек ощущает себя самодостаточным и самостоятельным. Но он создаёт добровольную и взаимную связь с партнёром. Именно поэтому исследовать состояние контрзависимости, распространённое сегодня, так важно.

Практикующим психологам часто приходится сталкиваться с запросами клиентов: «испытываю трудности в построении долгосрочных отношений», «теряю интерес к партнёру спустя несколько месяцев отношений», «мне трудно дружить».

Понимание особенностей личности с контрзависимыми чертами может помочь в выстраивании комфортной связи с клиентом. Также получится выбрать оптимальные векторы работы.

Больше информации про это состояние поможет самим контрзависимым лучше понимать природу своих трудностей, а их близким – учитывать особенности своих любимых людей и легче выстраивать с ними отношения.