Шесть способов стать счастливым

Существует шесть способов, помогающих почувствовать себя более счастливым, рассказала в статье для журнала Psychologies нейропсихолог кандидат биологических наук Наталья Рудакова. Одним из них является умение отстаивать свои личные границы.

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Как объяснила Рудакова, способность человека заявить о своих желаниях, потребностях и интересах, не доходя до конфликтов с другими людьми, свидетельствует о здоровой самооценке. Это помогает повысить уровень удовлетворенности жизнью. Еще одним способом стать счастливым является развитие эмоционального интеллекта. Под этим подразумевается способность распознавать собственные чувства и анализировать их.

Кроме того, важно понимать, что для человека ценно. Тому, кто знает, что для него важно, проще совершать выбор как в личных, так и в деловых отношениях. Необходимо также не забывать отдыхать и следить за здоровьем. Помимо этого, нейропсихолог посоветовала завести ритуалы. Она порекомендовала хвалить себя и праздновать маленькие победы.

Последним способом стать счастливым Рудакова назвала помощь другим. Это может быть пожертвование на благотворительность. Психолог объяснила, что у людей, помогающих другим, активируются центры удовольствия и вознаграждения.

Ранее доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина перечислила первые признаки превращения человека в «душнилу». По ее словам, к ним относятся частые жалобы, желание посплетничать и зависть.