Психолог рассказала, какая мелодия должна стоять на будильнике

Мелодия будильника и звонка должна быть громкой, но не раздражающей, заявил NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. По его словам, в идеале звук может отражать добрые чувства: любовь, нежность, заботу и дружелюбие.

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В том, какую мелодию мы ставим на свой будильник, во многом отражается наше к себе отношение. Многие считают, что будильник должен быть неприятным, чтобы быстрее проснуться. Но зачастую такие люди отмечают, что просыпаются в тревоге еще до того, как прозвенит будильник. И удивляются, почему так происходит? Срабатывает сторожевой очаг, поскольку сам человек знает, что мелодия будет причиной стресса, психика невольно сопротивляется этому, а тревога — это первая стадия общего адаптационного синдрома, — отметил собеседник.

Психолог добавил, что мелодия будильника встречает нас во время пробуждения, через этот звук мы приветствуем новый день. Тараянц предложил поставить на мелодию будильника любимую песню, которая не раздражает, но заставит проснуться, из-за которой не захочется отбросить телефон.

Попробуйте представить, с какой эмоцией у вас ассоциируются люди из вашего списка контактов? Попробуйте пофантазировать, какая песня могла бы выражать эту эмоцию? Поставьте на каждый контакт в списке свою мелодию, и вы увидите, как телефонное общение становится более органичным и естественным. Ведь звонок всегда застает нас врасплох, и у нас нет времени на переключение от текущих проблем, — подчеркнул специалист.

По словам психолога, часть беседы по телефону уходит на то, чтобы настроиться на конкретного собеседника. Если же для каждого контакта установить свой ассоциативный рингтон, переключение на нужный настрой будет начинаться еще за несколько секунд до начала беседы, объяснил Тараянц.

Казалось бы, мелочь, но представьте сами, когда вы звоните кому-то, думаете ли вы, что этот человек первые несколько секунд будет включаться в беседу, или вы хотите услышать в его голосе радость от встречи с вами сразу? — резюмировал эксперт.

Ранее врачи Центра общественного здоровья Мурманска сообщили, что вечерние прогулки и комфортная температура в комнате помогут быстрее засыпать и легче просыпаться по утрам. При этом медики отметили, что при сне меньше четырех часов в день эти действия не дадут положительного эффекта.