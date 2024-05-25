Психолог рассказал, как правильно давать деньги в долг друзьям

Знакомым и друзьям лучше давать в долг суммы, с которыми не жаль попрощаться навсегда, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. Он объяснил, что требовать от близких вернуть деньги тяжелее всего из-за высокого риска испортить отношения.

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Даже друзья и родные могут стать агрессивными и холодными, когда вы придете за своими деньгами. Нужно побороть страх перед требованием вернуть долг. Помните о том, что это вы сделали доброе дело, выручили человека в сложный момент. Вы дали ему денег в долг, а не просто подарили, — добавил Кононов.

По его словам, чтобы повлиять на должника, можно сообщить в соцсетях всем его знакомым о его непорядочности. Эксперт считает, что публичная огласка и страх потери репутации вынудит человека вернуть долг.

Есть вероятность, что такая публичная огласка даст импульс и вам вернут долг. Хотя и дружеские отношения с этим человеком, скорее всего, завершатся. Не нужно стесняться брать долговую расписку, это позволит вам подтвердить факт передачи денег в суде или в ином случае. И сразу решите, что вам важнее в дальнейшем, вернуть деньги или сохранить отношения, — отметил Кононов.

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