Почему возвращение к прежним отношениям часто терпит крах

Известие о расставании Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, вернувшихся друг к другу после 20-летней разлуки, вызвала у публики бурное обсуждение. Одних расстроило крушение красивой сказки о пронесённой через года любви. Другие признаются, что с самого начала не верили в длительность их брака – вернуть прежние отношения практически невозможно.

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Почему же такие попытки обречены на провал? И при каких условиях возвращение к прошлому всё же может оказаться успешным? Причины неудачи Так почему же возвращение к прежним отношениям так часто терпит крах?

1. Неверная цель

Часто люди возвращаются к бывшим спутникам от отсутствия альтернативы. Построить новые отношения так и не удалось. Одиночество накрывает с головой, и на этом фоне бывший избранник уже не кажется таким уж ужасным. Но поскольку недовольство им или его поведением никуда не делось, оно рано или поздно вновь начнёт себя проявлять. И в итоге череда конфликтов окончательно добьёт треснувшую чашку, которую вы попытались склеить.

2. Розовые очки

Возвращаясь к прежним отношениям, бывшие спутники часто находятся в состоянии эйфории, практически как влюблённые. И будущая совместная жизнь представляется исключительно в розовом свете. О тех сложностях, которые, по сути, и стали причиной расставания, не вспоминается. В глубине души оба верят, что они сами собой рассосались. Поэтому никакой работы над ошибками не производится. Как следствие – повторение этих ошибок, пусть и не сразу.

3. Отсутствие понимания

Как уверяют специалисты, чаще всего отношения (и семейные в том числе) распадаются не из-за материальных, бытовых или сексуальных проблем. Главная причина – возникшая психологическая напряжённость, отсутствие взаимопонимания. Но, вместо того чтобы озаботиться поиском утраченного общего языка или путей выхода из кризиса, большинство пар предпочитают пойти на разрыв. Чувствуя неудовлетворённость отношениями, мужчина и женщина не пытаются их как-то наладить. Чаще всего потому, что просто не представляют, как это сделать. Им легче объяснить возникшее непонимание ошибкой при выборе партнёра. И если стремление понять избранника со временем так и не появилось – никакие попытки возродить отношения не помогут. Они также потерпят крах, лишь усугубив разочарование друг другом.

4. Поиск виноватого

Расставаясь, люди, как правило, всю вину за разрыв возлагают на противоположную сторону. Тем самым лишая себя возможности осмыслить произошедшее и измениться. Любой психолог скажет, что в разрыве всегда виноваты оба. Однако не многие после расставания стремятся понять, что в них самих могло не устраивать партнёра и какие из его потребностей в отношениях не удовлетворялись.

В результате, возвращая былые отношения, люди начинают повторять прежние ошибки, что очень быстро приводит к новому разрыву. Сдал назад Случаев, когда люди пытаются дважды вой­ти в одну реку, немало. В соцестях масса подобных историй. «Четыре года прожили с парнем. Но мне хотелось, чтобы он зарабатывал больше, стремился чего-то достичь. А его устраивало быть водителем. Решили расстаться. Через два года после расставания случайно встретились. Сначала просто переписывались в соцсетях, потом он пригласил меня на свидание. А потом решили снова начать жить под одной крышей. Я так подумала, деньги – это ещё не самое главное в жизни. Зато мне с ним хорошо», – делилась одна из пользовательниц соцсетей. Многие принялись поддерживать её решение, признаваясь, что не видят ничего страшного в том, чтобы попытать счастья дважды. «Если никого нет, то пуркуа бы не па? В любом случае ничего не потеряете», – написала нижегородка Мария.

Такого же мнения придерживаются и некоторые представители сильного пола. «Если есть что-то общее и смысл снова быть вместе, не проблема», – считает Антон Николаевич. Другой пользователь, Андрей, поделился своей историей. После расставания с девушкой они начали выстраивать жизнь друг без друга. Он встречался с разными женщинами, она даже вышла замуж и родила ребёнка. Но, когда дочке было 4 года, от мужа ушла. И тут у общих друзей она вновь встретилась со своим бывшим парнем.

«Между нами будто пробежала искра. В итоге спустя почти 10 лет после расставания мы поженились и теперь ждём своего общего ребёнка», – делился Андрей.

Некоторые умудряются возвращаться друг к другу даже после развода.

«Я начинала новые отношения со старым мужем. Уже 6 лет прошло с тех пор, у нас всё нормуль!))» – делится форумчанка katkor@.

Мой хороший друг после развода сразу закрутил роман с одной барышней. Но она оказалась экзальтированной особой, и на её фоне жена, даже с участившимися под конец семейной жизни придирками, стала казаться чуть ли не ангелом во плоти. Жена за это время даже успела сходить замуж по новой. Но когда они случайно встретились с бывшим супругом и начали встречаться, не задумываясь подала на развод.

Нередко мужчины возвращаются к бывшей жене от любовницы, ради который изначально и оставляли семью.

Правда, порой подобные попытки всё же заканчиваются неудачей. Спустя время в возо­бновлённых отношениях обнаруживаются те же проблемы, что и были. Начинаются ссоры по прежним поводам, и люди расстаются вновь, порой практически врагами.

Так, например, дочь моей соседки рассталась с парнем, который пил и поднимал на неё руку. Однако, когда спустя полгода он приполз к ней с цветами просить прощения, она, ни минуты не сомневаясь, согласилась вернуться. Какое-то время парень держал себя в руках, а потом всё вернулось на круги своя.

Но бывает, что люди расстаются и не по таким неблагополучным поводам, а просто из-за отсутствия понимания, несовпадения вкусов и т.д. Все эти несоответствия остаются и обрекают попытку возобновить отношения на провал.

«Как человек, который дважды наступал на одни и те же грабли, могу сказать, что люди не меняются. Если вам что-то не нравилось в тех отношениях, то это не исчезнет», – считает ещё один из пользователей соцсети.

А иногда оказывается, что люди решили вернуться к прошлым отношениям просто от одиночества. Новая жизнь упорно не складывается, и возвращение к былой любви кажется единственным спасением. Но в том-то и всё дело, что на самом деле ни о какой любви в этом случае говорить не приходится, в чём люди очень быстро и убеждаются, начав вновь встречаться или даже вместе жить. В итоге отношения распадаются.

«Моя подруга решила вернуться к парню, от которого когда-то сама же и ушла. После череды неудачных романов она начала подумывать, что бывший был вовсе не так уж и плох. Вспоминала только хорошее. И на волне этих воспоминаний она решила к нему вернуться. Они даже начали вместе жить. Но закончилось всё опять расставанием», – делится одна из нижегородок. На этом фоне финал отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека выглядит вполне закономерным.

Правила возврата

Постарайтесь извлечь максимум опыта из разрыва, осознав основные ошибки. А для этого порой достаточно изменить собственное отношение ко многим вещам. Это позволит вам самому измениться, считает психолог. Вспомните, что не устраивало вас в прежних отношениях, и честно признайтесь себе, готовы ли с этим снова мириться. Будьте готовы, что прежними ваши отношения уже не станут. Главное – они и не должны стать таковыми. Ведь за время разлуки и вы сами изменились, и ваш избранник, разумеется, тоже. По сути, вам предстоит иметь дело с новым для вас человеком. Этого нового человека надо будет учиться понимать. Нужно пытаться ему по-новому понравиться, искать новые точки соприкосновения, заново открывать друг друга. Чтобы новые отношения не были разрушены старыми проблемами, нужно постараться простить друг друга за былые обиды. Прощение позволяет сосредоточиться не на прошлых страданиях, а на положительных сторонах ваших отношений.

Словом, можно вернуться к бывшему избраннику или избраннице. И даже стать с ним счастливым. При условии, что вы не станете возвращать прошлые отношения, а окажетесь готовы строить совершенно новые. В противном случае вы рискуете повторить участь Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.