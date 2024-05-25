Что больше всего привлекает женщин в мужчинах: мнение психологов

Исследование психологов из Университета Арканзаса (США) позволило выявить закономерность в предпочтениях женщин при выборе партнера. Результаты исследования, опубликованные в журнале Personal Relationships, показывают, что женщины оценивают различные качества мужчин в зависимости от своих намерений на долгосрочные или краткосрочные отношения.

Внешность или характер

Исследование включало 394 гетеросексуальных женщин в возрасте около 19 лет, из которых 251 были одинокими, а 143 состояли в отношениях. Целью исследования было определить, что более важно для женщин при выборе партнера - внешность или характер.

Оказалось, что женщины, настроенные на недолгие отношения, больше всего привлекают рельефные мышцы у мужчин. Это может быть связано с эволюционным инстинктом выбора сильного и здорового партнера для краткосрочного размножения. С другой стороны, женщины, ищущие партнера для создания долгосрочной пары, больше ценят доброжелательность и чувство юмора. Эти качества могут свидетельствовать о способности мужчины быть хорошим партнером и отцом.

Добрый юмор

Интересно, что исследование также выявило различия в предпочтениях женщин в отношении типов юмора. Агрессивный юмор, который может оскорбить или унизить кого-то, не привлекал девушек ни в каком случае. Однако добрый и дружелюбный юмор был на первом месте. Это может указывать на то, что женщины ищут партнера, который способен создавать положительную и приятную атмосферу в отношениях.

В целом, результаты исследования подтверждают, что женщины оценивают затраты и выгоды различных совокупностей черт у потенциальных партнеров.