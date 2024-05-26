Как отдохнуть летом, если никто не дает отпуск

Психолог Эконому: летом переносите некоторые рабочие задачи на природу. Многие предпочитают брать отпуск летом, когда и природа располагает, и настроение. Однако не всегда получается сделать так, как хочется, и летом большинству приходится работать в поте лица. Как не сойти с ума и отдохнуть в условиях постоянной работы — далее в материале.

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Как отдохнуть без отпуска

Любой психолог скажет, что регулярный отдых очень важен для здоровья — как ментального, так и физического. Но уйти в отпуск на всё лето могут не все, поэтому доцент кафедры прикладной психологии в Ратгерском университете Питер Эконому дал несколько советов, как дожить до заветных дней и не свихнуться.

Привнесите лето в жизнь. Можно рабочую встречу перенести в парк, поработать с ноутбуком на веранде, устроить обед на природе и т. д. Добавьте летних ритуалов. Например, пятничные посиделки с друзьями, общие обеды с коллегами, куда каждый принесёт любимое летнее блюдо и прочее. Ловите дневной свет. Можно попросить шефа сдвинуть график, чтобы начинать работу и заканчивать раньше на час. Так получится уходить, пока все работают, и продлевать свободное время, которое можно посвятить хобби. Относитесь к выходным как к мини-отпуску. Учёные выяснили, что это помогает качественнее отдохнуть, сообщила The New York Times. Создайте список весёлых дел — поездок и занятий, на которые может уйти максимум день, — и выполняйте его всё лето. Летом полно местных и бесплатных ярмарок, концертов и фестивалей, на них тоже стоит обратить внимание. Устраивайте себе небольшие разгрузки даже в будние дни.

Как правильно отдыхать

Многие помнят народную установку, которая передаётся из поколения в поколение, о том, что лучший отдых — смена деятельности. Однако психологи считают иначе. Подробнее о том, почему этот лайфхак не работает и что делать, читайте здесь.