Сексолог объяснила, к чему ведет отсутствие интима в браке

Согласно опросам, около 60% респондентов считают хороший секс важной частью брака. И сексологи склонны с ними соглашаться.

© Super.ru

«Люди вступают в романтические отношения, потому что хотят иметь возможность разделять сексуальное желание, влечение, страсть и связь друг с другом — это то, что отличает романтические отношения от дружбы», — объяснила сексолог Ирен Фер в беседе с HuffPost.

Однако некоторые пары могут игнорировать близость или заниматься сексом крайне редко без каких-либо существенных последствий для отношений.

«Пара может долгое время обходиться без интима, если оба партнера придают ему мало значения и не связывают секс со своей любовью друг к другу», — считает эксперт.

Это не станет проблемой, если оба партнера асексуальны или обладают низким либидо.

Если же компромисса в этом вопросе нет, брак будет трещать по швам.