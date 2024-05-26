Нормально ли думать о бывшем в новых отношениях и о чем это говорит

С новым партнером все идеально, но мысли о бывшем не дают вам покоя? Для начала знайте — это явление распространенное. Стоит ли беспокоиться, рассказала психотерапевт Николь Сондерс в беседе с HuffPost. «Вполне естественно, что ваш нынешний опыт вызывает воспоминания о прошлом. Например, если ваш новый партнер любит баловать вас завтраком в постель, а это было частью вашей утренней рутины с бывшим, воспоминания, естественно, всплывут на поверхность».

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Если прошлые отношения в целом были для вас негативным и травматичным опытом, все равно есть вероятность, что вы станете размышлять о них с теплотой. Психологи называют это «эйфорическими воспоминаниями», проще говоря, вы помните только хорошее. Также не стоит списывать со счетов социальные сети. Если вы продолжаете следить за жизнью вашего бывшего, не удивительно, что вы думаете о нем достаточно часто.

Общепринятой нормы в этом вопросе не существует: кому-то приходится поддерживать общение из-за общих детей, кто-то продолжает сохранять дружеские отношения. Однако если беспокойные мысли о прошлом романе занимают большую часть свободного времени и отнимают у вас энергию — обратитесь за помощью к специалисту.