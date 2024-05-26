Простое упражнение для умопомрачительного секса: достаточно всего 10 секунд

Кого-то на поход в спортзал вдохновляет желание быть в хорошей форме, кто-то решается на тренировки ради здоровья. Но если все это не способно заставить вас делать даже элементарные упражнения, возможно, вам покажется знаком судьбы еще одна «преференция» спортсменов-любителей — умопомрачительный секс.

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«Ежедневная практика планки поможет вам укрепить основные мышцы, что облегчит движения во время секса и повысит вашу устойчивость в различных положениях», — объяснила сексопатолог Рэйчел Зар в беседе с Daily Mail.

Чтобы значительно увеличить свою физическую силу и получить больше удовольствия от секса, достаточно стоять в планке каждый день, даже если вы сможете удерживать ее всего десять секунд, рассказала специалист по тазовому дну Джанелль Хауэлл в интервью NYT. Кроме того, упражнения могут быть весьма бодрящими сами по себе. Исследование, проведенное в 2011 году с участием 530 женщин, показало, что упражнения для пресса могут приводить к возбуждению. Однако еще в 1953 году ученые впервые зафиксировали, что напряжение и последующее расслабление тела способны вызвать оргазм.