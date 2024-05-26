Как избавиться от навязчивого кошмара

Психолог Уокер: любой кошмар можно «переписать», и он пропадёт. Ночью из подсознания человека зачастую выбираются различные проблемы, решение к которым нередко может просто присниться. Однако бывают и такие сны, в которых нет никакого вопроса — только ужас, тревога и паника. Как с такими кошмарами справляться, и рассказал американский специалист.

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Как избавиться от кошмара

По словам Мэтта Уокера, профессора психологии и нейронауки в Калифорнийском университете в Беркли, США, бывают кошмары ситуативные, а бывают повторяющиеся.

С эпизодическими кошмарами бороться проще, и возникают они реже — обычно из-за стрессового события. А вот навязчивые кошмары обычно устранить сложнее, потому что зачастую причина у них глубже, например посттравматическое стрессовое расстройство. В таком случае кошмар повторяется едва ли не каждую ночь и идёт по одному сценарию.

Однако избавиться от него всё равно можно, пишет Daily Mail.

Что для этого нужно?

Вспомнить сон в малейших деталях и записать.

Изменить концовку на счастливую, даже если выход получается слишком фантастическим — во сне может случиться что угодно. Например, машина не попадает в ДТП на перекрестке, а останавливается на полпути и сновидец отправляется в ближайшее кафе лакомиться вафлями.

Новый вариант сна нужно прогонять через себя несколько раз, чтобы произошла консолидация памяти, то есть воспоминания перешли из краткосрочной в долгосрочную форму.

Такой алгоритм может прогнать навязчивые кошмары за пару недель и даже меньше. Главное — хорошо представлять новый финал и прогонять его через себя хотя бы по 20 минут в день, лучше перед сном.

Как отличить кошмар от ночного ужаса

Что такое кошмар, как его отличить от ночного ужаса или сонного паралича и что делать, если выспаться по ночам не получается из-за постоянного страха, рассказал невролог и сомнолог Антон Тихоновский. Подробнее об этом можно узнать здесь.