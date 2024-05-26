Уборка дома и другие необычные способы борьбы со стрессом

Работа по дому может быть не только полезной для физического состояния, но и для психического здоровья. Это подтверждают результаты соцопроса, проведенного компанией eBay, в котором приняли участие около 2 тысяч человек.

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Успокаивающий эффект

Оказывается, что 18% респондентов признались, что они чувствуют умиротворение, когда убирают пол при помощи пылесоса. Для них это не просто рутинная работа, но и способ расслабиться и снять стресс. Еще 31% опрошенных заявили, что нарезка овощей и полив растений помогают им справиться со стрессом. Эти простые домашние занятия оказывают успокаивающий эффект и позволяют расслабиться после напряженного дня.

Интересно, что 28% респондентов рассказали, что развешивание белья также помогает им успокоиться. Возможно, это связано с монотонностью этой задачи, которая позволяет отключиться от повседневных проблем и сосредоточиться на простых действиях.

Полезнее медитации

Кроме того, в опросе были названы и другие занятия, которые способствуют расслаблению и снижению стресса. Это включает покос травы, ремонт автомобиля, складывание белья после стирки и садово-огородные работы. Всего 91% респондентов считают, что подобная деятельность положительно влияет на их психическое состояние.

В целом, более половины — 56% опрошенных — считают, что работа по дому оказывает даже более благотворное воздействие на их психическое здоровье, чем медитация. Это может быть связано с тем, что домашние дела требуют физического участия и активности, что способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья.

Стимулирование центров удовольствия

Психолог из Великобритании Л. Дорн прокомментировала результаты соцопроса и подтвердила, что работа по дому стимулирует функционирование центров удовольствия в мозге и способствует выбросу эндорфинов в кровь. Это объясняет, почему многие люди чувствуют себя более расслабленными и счастливыми после выполнения домашних дел.

Таким образом, работа по дому не только помогает нам поддерживать порядок и чистоту, но и благотворно влияет на наше психическое здоровье.