Названы способы самостоятельно улучшить сексуальную жизнь

Фантазии и изучение собственного тела помогут улучшить сексуальную жизнь, заявила семейный психотерапевт Кари Руснак. Доступные способы самостоятельно раскрыть сексуальность она назвала изданию Psychology Today.

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Руснак рекомендовала исследовать свое тело, чтобы понять, что действительно приносит удовольствие. По ее мнению, делать это необходимо как одиноким людям, так и состоящим в отношениях.

«Мастурбация и прикосновения к себе могут дать представление об эрогенных зонах, а также о местах, до которых лучше не дотрагиваться. К тому же самоудовлетворение повышает половое влечение, заставляя чаще думать о сексе», — объяснила специалистка.

Также Руснак посоветовала больше фантазировать. При этом фантазии не обязательно должны быть о тех вещах, которые обязательно хочется воплотить в жизни. Эта техника, по словам психотерапевта, позволит стимулировать возбуждение и помочь достичь оргазма.

Еще одна рекомендация специалистки — обсуждать свои эротические фантазии с партнером, так как это полезно для отношений в целом и для сексуальной сферы в частности.

Для улучшения интимной жизни полезны и техники релаксации, продолжила Русак. По ее словам, расслабление мышц и глубокое дыхание помогут укрепить мышцы тазового дна и уменьшить нервное напряжение. Для женщин это особенно важно после рождения детей или при болезненных менструациях. Укрепление мышц тазового дна полезно и мужчинам с эректильной дисфункцией и преждевременной эякуляцией, добавила специалистка.

«Для гармоничной сексуальной жизни необходимо минимизировать количество стрессов. Негативные эмоции плохо сказываются на сексуальном влечении. Кроме того, для поддержания настроя на интим следует создавать соответствующую атмосферу с особым освещением, температурой и ароматами», — Алия Руснак, семейный терапевт.

В заключение психотерапевт призвала для усиления полового влечения правильно питаться и заниматься спортом.

«Употребление в пищу обработанных пищевых продуктов с вредными жирами может привести к гормональному сбою и снижению либидо. А такая простая вещь, как ходьба, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и тренирует выносливость», — рассказала Руснак.

Ранее сексопатолог Джордан Рулло подсказала технику достижения яркого оргазма. По ее словам, чтобы усилить приток крови к половым органам, надо глубоко дышать диафрагмой.