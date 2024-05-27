Сексолог посоветовал, как укрепить эмоциональную связь в паре

Основой для долгосрочных отношений между мужчиной и женщиной выступает крепкая эмоциональная связь. Она включает в себя чувство глубокой привязанности и подсознательное понимание реакций и состояний близкого человека. Однако иногда такая связь пропадает или вовсе отсутствует. Как ее укрепить, «Вечерней Москве» рассказала сексолог Вероника Максимова.

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Специалист подчеркнула, что люди с устойчивой эмоциональной связью выстраивать комфортные и безопасные отношения. Партнеры в таких парах опираются на доверие, умеют слушать и слышать друг друга, способны распознавать собственные чувства и желания близкого человека.

Чтобы развить и укрепить эмоциональную связь, эксперт рекомендовала как можно чаще разговаривать друг с другом, рассказывать партнеру о своих мечтах, целях, потребностях и просить его делать то же самое. При этом важно не только говорить, но и активно слушать другого человека – не осуждать и не оценивать сгоряча, позволять партнеру высказывать свои опасения, делиться сомнениями и страхами.

Еще одним способом сексолог назвала участие в увлечениях друг друга. Для этого не обязательно полностью включаться в жизнь партнера, достаточно проявить искреннюю заинтересованность.

Кроме того, специалист посоветовала мужчинам и женщинам перестать пытаться исправить друг друга, отказаться от критики и замечаний. Эту энергию лучше направить на проявление чуткости и заботы. А чтобы не срываться по пустякам, следует научиться выдерживать паузы, особенно в моменты сложного иррационального поведения. Нет ничего хуже слов и решений, сказанных и принятых сгоряча, заключила Максимова.

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