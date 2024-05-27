Люди рассказали о самых больших предательствах в жизни

Женщины и мужчины, пережившие самые большие предательства со стороны близких, рассказали о своем опыте. Грустными историями из своей жизни они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие пользователи форум рассказали, что незабываемую обиду им нанесли собственные родители.

«Когда мне было 12 лет, мать заявила, что мы поедем навещать моего дядю Брэда, нравится мне это или нет. Он совратил меня в четыре года, а она сказала, что это было давно, и мне нужно уже оставить это в прошлом», — Orphanbitchrat, пользовательница Reddit.

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«Когда мне было семь или восемь, папа подарил мне на день рождения 60 долларов. Я чувствовал себя богачом, меня редко баловали деньгами и подарками. Я хотел купить видеоигру за 30 долларов и оставить себе сдачу. У игры был взрослый рейтинг, и я попросил отца купить ее. Он купил и оставил остальные 30 баксов себе, заявив: «Ты получил подарок на деньги, которые я дал. Неиспользованные я забираю себе». Мне уже 35 лет, а я помню это как вчера. Меня поразило это предательство со стороны собственного отца», — Silver_Scallion_1127, пользователь Reddit.

Истории о предательствах друзей часто оказались связаны с деньгами и зависимостями.

«Я финансово поддерживала подругу, боровшуюся с героиновой зависимостью. А она попыталась настроить против меня мужа, украла у нас тысячи долларов, украла мои обручальное и помолвочное кольца», — paperbrilliant, пользовательница Reddit.

Немало людей написали об изменах супругов — в том числе закончившихся рождением детей.

«Обнаружил, что у моих сына и дочери разные биологические отцы, и в обоих случаях это не я. Отцом моего сына был мой лучший друг, муж моей младшей сестры. Тяжело пришлось», — hickorynut60, пользователь Reddit.

Ранее 40-летние пользователи сети дали советы людям вдвое младше себя. Многие из них обратили внимание на важность занятий спортом.