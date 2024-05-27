Раскрыты способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее

Чтобы наслаждаться разнообразным сексом, необязательно осваивать позы, похожие на акробатические номера или асаны из йоги, считает секс-колумнист Алмара Абгарян. Способы сделать обычную миссионерскую позицию увлекательной она раскрыла изданию Metro.

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По словам Абгарян, с одним из ее любовников 80 процентов секса происходило в позе «мужчина сверху». Однако интим все равно был невероятным: благодаря сходству темпераментов и тому, что к каждому акту мужчина подходил творчески: подбрасывал ноги партнерши в воздух, слегка поворачивал ее на бок, ласкал ее грудь и гениталии.

«Подруга недавно сказала мне, что у нее был удивительный секс в миссионерской позиции, потому что партнер шептал ей неприличные вещи. Еще один мой бывший в этой позе подкладывал мне подушку под бедра, чтобы стимулировать точку G, и разводил мои ноги в стороны в виде буквы V», — вспомнила колумнист.

Наконец, отметила Абгарян, многие мужчины говорят, что им нравится в этой позиции наблюдать за удовольствием на лице партнерши.

«Это ода миссионерской позе, но если вы предпочитаете догги-стайл, позу наездницы или что-то посложнее — вам карты в руки. Важно не то, какую позицию вы выбрали, а делаете ли вы то, что приносит вам удовольствие», — заключила она.

Ранее сексопатолог Алия Мур рассказала, какие секс-позы подходят для людей в возрасте. Лучшей позицией для пожилых любовников Мур назвала позу «ложки».