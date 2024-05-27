Психолог рассказал, почему нам так нравится коллекционировать вещи

Разные люди воспринимают коллекционирование чего-либо по-разному. Каждый от этого занятия получает свои выгоды. Правда, иногда это перерастает в накопительство.

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Одна из важнейших причин, по которым нам нравится коллекционирование, — это то, что оно даёт нам положительные эмоции. Вне зависимости от того, что происходит у нас в жизни, благодаря коллекционированию мы можем ставить перед собой чёткие и достижимые цели.

Человек может наслаждаться «охотой» за вещами и радоваться, когда получилось что-то добавить в свою коллекцию.

Социальный аспект коллекционирования — это ключ к его привлекательности. Часто коллекционеры образуют сообщества и делятся знаниями или конкурируют друг с другом, что может способствовать укреплению чувства принадлежности. Благодаря Интернету теперь это сделать проще.

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Кроме того, коллекционирование может служить выражением и других форм принадлежности. К примеру, футбольный болельщик может собирать программы матчей или другие памятные вещи в качестве проявления своей принадлежности к определённой команде.

Другими коллекционерами движет ностальгия. Например, это те, кто собирает старинное оружие или викторианские открытки.

Также каждый предмет из коллекции может содержать большое количество личных воспоминаний. Например, о поездке, во время которой он был приобретён.

По мнению других психологов, коллекционирование может служить компенсацией за отсутствие любви от людей. Кроме того, при помощи собирательства некоторые люди справляются с экзистенциальными тревогами, ведь коллекция будет жить даже после смерти человека.

Тем не менее коллекционирование — это не то же самое, что и накопительство. Накопительство имеет тенденцию быть неконтролируемым, проблематичным и неизбирательным. Оно признано психическим расстройством. Напротив, коллекционирование — это тщательный и целенаправленный отбор предметов.