Почему человек не уходит с работы, на которой ему плохо?

Огромное количество людей боятся сменить работу, которая им не приносит радости и удовлетворения. Причины у всех разные. Кто-то чувствует страх перед неизвестным будущим, опасаясь изменений. Другие бояться финансовых трудностей, которые могут возникнуть при увольнении. Есть и те, кто надеется, что условия на текущем месте работы когда-то станут лучше. Вместе с экспертом в области системного подхода к жизни и бизнесу, автором книг Евгенией Павловской проанализируем, какие факторы могут удерживать людей на нелюбимой работе.

© Eva.ru

Посмотрите внимательно на коллег вокруг себя. Как вы думаете, сколько из них ходит на работу с удовольствием? Скорее всего, таких будет очень мало. Очень часто за разговором на обеде можно услышать жалобы от сотрудников, как они устали ходить на эту самую работу каждый день, но и менять в своей жизни они ничего не хотят. Почему же так происходит?

Негативные установки

Негативные установки есть, наверное, у каждого человека, и заложены были они еще в далеком детстве. Пришла мама с работы и говорит: «Как мне надоела эта работа, я устала пахать». В этот момент ребенок, который про работу ничего не знал совсем, эту информацию зафиксировал. «Работа нелюбимая, надоела, на нее надо ходить» — все это всплывает в памяти, когда человек вырастает и идет во взрослую жизнь. Он начинает воспринимать свою работу через эту призму, потому что его знакомство с ней было именно таким. Все люди берут опыт и информацию о работе, деньгах и других жизненных обстоятельствах именно от окружающих, особенно если эта информация негативная. Здесь очень важно остановиться и начать писать свои сценарии через роли в системах, а не повторять чужие.

Одна из самых популярных установок — «Деньги через тяжелый труд». Очень часто люди продолжают ходить на нелюбимую работу, потому что считают, что деньги достаются именно через страдания, тяжелый труд, что на любой другой работе будет точно так же — якобы не бывает такого, что деньги приходят в легкости. В этом случае люди часто идут по одному и тому же сценарию. Представим себе, что человек хочет себе купить что-то, что сейчас пока для него недосягаемо. У него есть установка, что большие деньги — это зло, тяжкий труд, они есть только у преступников. В таком случае он и вовсе ничего не заработает, потому что начинается внутренний конфликт — маленькие деньги не исполнят мечту, а большие никогда не заработать.

Здесь вопрос стоит в постановке целей — что вы можете сделать со своими деньгами уже сейчас и что вы можете сделать, чтобы зарабатывать больше. У каждого человека была ситуация, когда деньги приходили легко — нашли на улице, выиграли, заработали на любимом хобби. Перепишите сценарий — у вас уже есть этот опыт. Деньги могут приходить в легкости и радости, а работа может быть любимой и от нее можно получать удовольствие.

Если же вы никак не можете избавиться от негативных установок, попробуйте выписать скрытые выгоды этих установок на бумаге: можно не работать, можно не откликаться на вакансии с большой зарплатой, можно перекладывать ответственность на партнера, страдать. Часто людям удобно держаться на эти установки, но они не дают им сдвинуться с места.

Деньги есть всегда по праву рождения, это один из законов денег. Если у вас нет денег, значит вы где-то потерялись. На своем месте деньги есть всегда. В системном подходе деньги — это энергия жизни. Без них человек не сможет выжить, ему нечего будет есть и негде будет жить. Когда человек на своем месте в системе «Я и работа», когда он делает что-то на службе жизни, будь то бизнес или найм, когда он действует на цель этой системы, у него все получается — у него есть ресурсы: деньги, отношения, здоровье.

Детская позиция

Очень часто люди годами тратят свою жизнь на нелюбимой работе и надеются, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и все за них сделает, изменит все вокруг к лучшему. Так не бывает, это детская позиция. Дети верят в волшебство, потому что родители исполняют их мечты. Будучи взрослым, нужно осознать, что ответственность за вашу жизнь, ваши решения и поступки, лежит только на вас. Взять ответственность за свою жизнь на себя — не переложить на кого-то, не придумать, что кто-то виноват, — это взрослая позиция.

Страдать на нелюбимой работе или взять ответственность и изменить свою жизнь — это выбор каждого человека. И здесь нет четкого ответа, сколько лет должно пройти, чтобы наступило это «пора менять работу», можно ориентироваться только на свои ощущения. Чувствуете, что застряли на одном месте, — просите повышения, растите внутри компании. Понимаете, что эта деятельность — не ваше, меняйте. Взрослая позиция — не бояться принимать важные решения и нести ответственность за себя и свою жизнь. Продолжать жить в страданиях или пробовать.

Страхи

Самый частый ответ на вопрос, почему человек не меняет место работы, — страх. Страх остаться без денег, не справиться с другой должностью — на своей-то все уже понятно, страх не влиться в новый коллектив, выйти из зоны комфорта. Эти страхи не дают развиваться. Общее свойство систем: система всегда стремится к развитию. Всегда есть следующий уровень, и нужно вкладываться в свое развитие, чтобы оставаться на плаву. Бывает, что человек прошел какой-то путь, достиг определенных высот, а потом уперся в потолок. В этой ситуации у него сразу же возникают негативные эмоции: он становится раздражительным, злят даже незначительные мелочи, одолевает скука, ощущается упадок сил. Топтаться на месте = блокировать жизнь.

У систем нет другого языка кроме как страхи, эмоции, симптомы. Страх на службе жизни, он приходит на помощь. Если есть страх, это означает, что человек стоит на пороге перехода на новый уровень. Для выхода на но­вый уровень всегда нужно новое мышление и набор новых действий. И поскольку мы живем и предпринимаем какие-то шаги, исходя из целей систем, то и решения должны быть направлены на достижение поставленных задач. Цель системы «Я и работа» — удовольствие от работы и заработок. Если этого нет, нужен анализ: может быть, вы выполняете не свою роль на работе — делаете не свою работу; делаете слишком много, хотя ваша должность этого не предполагает; выбрали эту работу для того, чтобы что-то кому-то доказать. Система всегда даст знать, когда вы ушли со своего места, — она может забрать ресурсы: деньги, отношения, здоровье, лишь бы вы вернулись на свое место и стали выполнять свой функционал.

Страхи исчезают, если относиться к ситуации как к факту. Да, случилось, это факт. Дальше — ваш выбор как относиться к этому факту. Можно идти в рост через боль и страдания, а можно выбрать путь счастливого человека. Работа есть всегда, любимая работа есть всегда, деньги есть всегда — если в мире существуют люди, которые зарабатывают деньги в легкости и занимаются любимым делом, то и вы можете!