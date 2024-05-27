Психолог объяснил, как распознать в собеседнике энергетического вампира

Если после общения с человеком возникло ощущение усталости, настроение изменилось в худшую сторону и остался неприятный осадок, то, вероятно, вы разговаривали с энергетическим вампиром, рассказала доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина для NEWS.ru. По словам психолога, такие люди могут на первый взгляд казаться очень приятными, однако такое представление обманчиво.

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"Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором", — отметила собеседник издания.

Наиболее распространенным типом энергетического вампира является «агрессор». Такой человек предпочитает обвинять, критиковать, навязывать свои вкусы и взгляды собеседнику, обратила внимание психолог.

"Другой вид — «мусорщики», которые «втихую» подпитываются негативной энергией своих близких, неявно провоцируя их на ссоры и конфликты. На самом деле подвидов вампиров намного больше", — добавила Полина.

Специалист советует по возможности ограничить общение с человеком, после которого ощущается снижение энергии. Если это невозможно, следует использовать правило «открытой двери» — не спорить с ним, а соглашаться.

"Так вы не даете вампиру желаемую реакцию и свою энергию. Еще один способ защиты от вампира — не оправдываться, а перевести разговор на агрессора. Не проявляйте интерес и не реагируйте эмоционально на нападки. Но иногда конфликт необходим, поэтому не бойтесь конфликтов и отстаивайте свое мнение!" — констатировала специалист.

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