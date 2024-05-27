Врач поделился необычным способом снятия стресса

Чтение стихов вслух помогает замедлить дыхание и активизировать парасимпатическую нервную систему, тем самым снижая стресс. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач и телевизионный журналист Майкл Мосли.

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Мосли объяснил, что вследствие необходимости расставлять интонационные акценты и соблюдать ритм при чтении стихов вслух дыхание автоматически замедляется и выравнивается. Это, в свою очередь, активизирует парасимпатическую нервную систему. Парасимпатическая нервная система обладает анаболическим действием, она сохраняет и восстанавливает гомеостаз (постоянство) в организме, отвечает за накопление энергии, переваривание и усвоение пищи.

Также работа парасимпатической нервной системы замедляет сердцебиение, что помогает справиться с физиологическими проявлениями стресса и успокоиться. По словам врача, практиковать такую технику релаксации можно каждый раз, когда возникает нежелательное состояние беспокойства или психического напряжения, вызванное столкновением с трудностями.