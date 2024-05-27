Как избавиться от навязчивых мыслей? Советы психолога
Неприятные мысли и излишняя мнительность осложняют жизнь, особенно если сопровождаются чувством тревоги. Как контролировать этот процесс, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.
По словам специалиста, ситуацию может изменить глубокое дыхание. Оно считается одной из самых эффективных техник релаксации и помогает временно отвлечься от «мыслительной жвачки». Кроме того, с помощью упражнений на глубокое дыхание можно расслабиться после тяжелого дня.
Не менее важно выяснить, что именно является причиной тревожности и когда она появилась впервые. На развитие навязчивых мыслей обычно влияют обстоятельства, опыт и события прошлого. Понимание этого может помочь по-новому взглянуть на то, что происходит в настоящем.
Также необходимо найти и использовать свой собственный способ отвлечься от тревожных мыслей. Это может быть прослушивание музыки, физическая активность, прогулка, рисование, чтение или что-то другое. Помимо этого, можно воспользоваться техникой «5-4-3-2-1». В моменты, когда тревога особенно сильна, нужно сначала назвать пять вещей, которые находятся в поле зрения. Затем потрогать четыре вещи, до которых можно дотянуться. После уловить три звука и прислушаться к ним, а также изучить запах двух вещей, которые можно понюхать, и одну вещь попробовать на вкус.
Психолог добавила, что внимание можно фокусировать и на других людях. Особенно, если приступ тревожности возникает вне дома. Тогда полезно рассматривать и изучать незнакомых людей вокруг себя. Улучшить состояние можно, заговорив с одним или двумя незнакомцами, улыбнувшись или установив с кем-то недолгий зрительный контакт. И, конечно же, не стоит пренебрегать поддержкой окружающих и помощью специалистов.
Ранее ученые выяснили, что приступы гнева, вызванные воспоминаниями о прошлом опыте, ухудшают способность кровеносных сосудов расширяться. Это грозит развитием атеросклероза и, как следствие – инфаркта или инсульта.