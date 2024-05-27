Как избавиться от навязчивых мыслей

Неприятные мысли и излишняя мнительность осложняют жизнь, особенно если сопровождаются чувством тревоги. Как контролировать этот процесс, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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По словам специалиста, ситуацию может изменить глубокое дыхание. Оно считается одной из самых эффективных техник релаксации и помогает временно отвлечься от «мыслительной жвачки». Кроме того, с помощью упражнений на глубокое дыхание можно расслабиться после тяжелого дня.

Не менее важно выяснить, что именно является причиной тревожности и когда она появилась впервые. На развитие навязчивых мыслей обычно влияют обстоятельства, опыт и события прошлого. Понимание этого может помочь по-новому взглянуть на то, что происходит в настоящем.

Также необходимо найти и использовать свой собственный способ отвлечься от тревожных мыслей. Это может быть прослушивание музыки, физическая активность, прогулка, рисование, чтение или что-то другое. Помимо этого, можно воспользоваться техникой «5-4-3-2-1». В моменты, когда тревога особенно сильна, нужно сначала назвать пять вещей, которые находятся в поле зрения. Затем потрогать четыре вещи, до которых можно дотянуться. После уловить три звука и прислушаться к ним, а также изучить запах двух вещей, которые можно понюхать, и одну вещь попробовать на вкус.

Психолог добавила, что внимание можно фокусировать и на других людях. Особенно, если приступ тревожности возникает вне дома. Тогда полезно рассматривать и изучать незнакомых людей вокруг себя. Улучшить состояние можно, заговорив с одним или двумя незнакомцами, улыбнувшись или установив с кем-то недолгий зрительный контакт. И, конечно же, не стоит пренебрегать поддержкой окружающих и помощью специалистов.

Ранее ученые выяснили, что приступы гнева, вызванные воспоминаниями о прошлом опыте, ухудшают способность кровеносных сосудов расширяться. Это грозит развитием атеросклероза и, как следствие – инфаркта или инсульта.