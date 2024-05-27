Как сказочные персонажи помогают в психотерапии

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» – писал Александр Сергеевич Пушкин и, как всегда, был прав. Сказки во все времена были источником мудрости. Через сказочные образы и сюжеты человек испокон веков познавал окружающий мир, его законы и самого себя, получал опыт и знания, учился думать, сопереживать, а, главное, усваивал принятые в обществе модели поведения. Однако и сегодня психологи прибегают к сказочному и притчевому жанру, чтобы помочь человеку разобраться в своём внутреннем мире и распознать боли, травмы, потребности и желания через понятные сказочные образы.

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Пособие «Психотерапия для депрессивных жаб» Роберта де Борда является классикой всемирной психологической литературы, в которой автор как раз через сказочных персонажей помогает читателям проанализировать собственные чувства. Главный герой этой сказки – Жаб – находится в депрессии и приходит за помощью к психотерапевту Цапле.

Мы прочитали книгу и выбрали интересные мысли Цапли, которые позволят лучше понять, как устроена психотерапия.

Психотерапия – дело добровольное

Друзья Крот, Крыс и Барсук, увидев состояние Жаба, заставили его прийти к психологу. Однако мудрая Цапля считает: «Психотерапия всегда процесс сугубо добровольный как для специалиста, так и для его клиента, из чего следует, что работать вместе мы можем только в том случае, если вы стремитесь к этому единственно ради своего блага, а не с тем, чтобы понравиться друзьям. <…> Просто всю полноту ответственности должны нести только вы и больше никто». Таким образом, желание понять себя и разобраться в своих чувствах должно исходить из потребности самого человека, а не чтобы угодить кому-либо.

Умение слушать – основа психотерапии

Психолог работает с тонкими душевными материями, и ему важно быть полностью включённым в своего клиента. Именно это Жаб ценил в Цапле: «Но больше всего в сеансах психотерапии его впечатлял тот факт, что Цапля безраздельно уделяла ему все свое внимание. До Жаба стало доходить, что так к нему еще не относились ни разу в жизни. <…> Цапля все время ловила каждое его слово, будто на целый час без остатка посвящала себя Жабу, сосредотачиваясь на его ситуации и исключая все остальное».

Психолог помогает понять своё состояние

На первом сеансе Жаб рассказал о своих злоключениях и передрягах, в которые попал, и о том, как относятся к нему окружающие. Во многих ситуациях Жаб чувствовал себя ребёнком. «В действительности все проще простого, – продолжала Цапля, – из школьного курса вы должны помнить, что ego в переводе с латыни означает «я». А спрашивая, в каком кто-то находится состоянии, на деле мы задаем вопрос о модели его существования. Поэтому, когда я говорю, что мой клиент пребывает в «эго-состоянии ребенка», имеется в виду, что он чувствует и ведет себя как ребенок. Это отнюдь не означает инфантильно – скорее по-детски».

Важно разобраться в своём детстве

Недаром говорят, что всё идёт из детства. Каждые мальчик и девочка формируют своё отношение к миру и к себе, исходя из отношений с родителями, которые вторгаются в сознание ребёнка с самого начала и передают не только гены, но и верования, и модели поведения. Опыт, приобретаемый в самом начале, в детстве, формирует основу человека, который он не может ни отвергнуть, ни забыть. «В нашей с вами, Жаб, совместной работе разобраться с вашим детством означает получить ключ к пониманию себя. Как сказал Фрейд, где есть ид, там будет и эго».

Из прошлого в настоящее

Из проведённых сеансов психотерапии Жаб начал понимать, что его прошлое, отношения с отцом и матерью сформировали и его отношения с окружающими. «Знаете, я начинаю потихоньку понимать, что этот перечень описывает не только мое прошлое, но и настоящее. Приобретенные в детстве познания самым поразительным образом сближаются с моим нынешним поведением. Даже не знаю, удивляться этому или нет.

– На мой взгляд, – ответила Цапля, – удивительно другое: осознать, как много моделей поведения, приобретенных в детстве, мы берем с собой во взрослую жизнь».

Будет непросто

Проанализировать свои чувства, понять истинные мотивы своего поведения человеку бывает непросто, это может вызвать в нём желание обороняться или замкнуться. Например, Жабу сложно принять тот факт, что он сам может подспудно вступать в сговор с другими обитателями леса, сознательно играть роль «бедного-несчастного ребёнка» и добровольно лишать себя счастья. «Послушайте, Жаб, – ответила на это Цапля, – некоторые мысли, возникающие в результате нашей с вами работы, поначалу могут казаться дурацкими, нелогичными, а порой даже и пугать. И самое ожесточенное сопротивление мы оказываем как раз тем идеям, которые могут привести к самым грандиозным озарениям».

По-настоящему помочь себе может только сам человек

Самая важная мысль Цапли, о которой стоит подумать каждому: «Мои слова, Жаб, могут прозвучать несколько непреклонно, но помочь себе можете только вы и больше никто. Для этого вам надо рассмотреть великое множество вопросов. Например, о том, можете ли вы перестать себя судить. Можете ли к себе добрее относиться. А потом задать, пожалуй, самый важный из них: в состоянии ли вы себя полюбить?».

Эта притча о депрессивной жабе позволит познакомиться с базовыми основами современной психологии, с тремя эго состояниями: Родителя, Взрослого и Ребёнка и поможет развить свой эмоциональный интеллект, если прислушиваться к мудрым советам Цапли.